A programok már pénteken megkezdődtek. A település környékén a természet közelsége biztosítja, hogy számos állat, köztük madár találjon itt otthonra. Szerveztek is egy családi madármegfigyelő túrát Rimóczi Árpád madarász vezetésével, ahol gyermekek és felnőttek egyaránt lelkesen figyelték Tiszavárkony ismert és kevésbé ismert szárnyasait.

Másnap délelőtt pedig a Föld napja alkalmából a gyerekekkel közösen szemétgyűjtést és padfestést szerveztek a község főterén és a Tisza-parti sétányon. A legérdekesebb azonban kétségtelenül az esti program volt, a szervezők ugyanis az egykor igencsak népszerű szabadtéri mozik hangulatát igyekeztek megidézni.

– Régi vágyunk volt már a szabadtéri mozi – árulta el az ötletgazda főszervező, Kozák Zoltán.

– A környéken nincsenek hasonló filmnézési lehetőségek, de úgy véltük, lenne rá igény. A jó idő beköszöntével lehetőségünk is nyílt a megvalósításra, amit valójában több hónapos előkészítés előzött meg. A sétány mellett kialakítottunk egy tisztást, rendbe tettük, elegyengettük a terepet. Kivittünk oda egy színpadot, ami ott is marad, mivel szeretnénk ott rendszeresen programokat tartani. A mozizáshoz kellett egy kis anyagi ráfordítás a technikai háttérhez. Vászonnal és kivetítővel oldottuk meg. A közösségi színtérből vittünk ki műanyag székeket, ezeket kipótoltuk kemping székekkel is.

Nem tudtuk végül mennyi embert mozgat meg ez a kezdeményezés, de végül nagyon sokan kijöttek, kevésnek is bizonyult a szék. De voltak, akik plédet hoztak és arra telepedtek, volt, aki nyugágyat, horgászszéket hozott magával. Így végül teli lett a tisztás.

A filmvetítéssel főként a felnőtteket célozták meg. A tinédzserekről a nyugdíjasokig széles réteget sikerült végül odavonzani. Nyilván, a vetítéssel meg kellet várni a sötétedést, a szervezők pedig első alkalomra a Pomádé című filmet választották, melynek sajátos hangulatot adott a vadregényes, fákkal övezett környezet.

– Úgy terveztük, ha sikere lesz az első vetítésnek, a nyár folyamán több hasonló eseményt is szervezünk. Reméljük, a szúnyoginvázió nem okoz majd gondokat – nyilatkozta Zoltán. Hozzátette, mivel a siker kétségtelen, már készülnek is a következő vetítésre.

Mint a szervező is hangsúlyozta, mindezzel az a legfőbb céljuk, hogy megmozgassák a helyi lakosokat, és úgy néz ki, az utóbbi időben már egész jó kis közösségi élet kezd kialakulni.