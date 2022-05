Császi Sándor automatikai technikus szakirányon tanul, ilyen területen is megmérette magát szakmai versenyen. Az Ipar 4.0-ra az iskola nevezte be, mint mondta: az igazgatónő szólt neki, hogy elindították a versenyen.

– A verseny több részből állt – kezdte a rákóczifalvi fiatalember.

– Volt egy írásbeli területi előválogató, amit a megyei kereskedelmi és iparkamaránál írtam. Innen sikerült bejutnom a válogatóba a legjobb nyolc közé, ezt a megméretést már Budapesten tartották. A fővárosi verseny főszponzora a Festo cég volt, az ő központjukban, egy laboratóriumban alakítottak ki nyolc állomást, ahol a legkülönfélébb feladatokkal kellett megbirkózni a router konfigurálásától kezdve a pneumatikai feladatokon át a PLC-programozásig. Erről a válogatóról első helyen kvalifikáltam magam a döntőbe. Ott a főszponzor gyártórendszeri makettjeit kellett működésre bírnom, hálózaton keresztül kommunikálva a rendszerrel, utána pedig különböző programozási és hálózat-összekötési feladatokat megoldani. Erre háromszor három óra állt rendelkezésre. Nem volt olyan egyszerű, mert tanulmányaim alatt ilyen szinten nem foglalkoztam se programozással, se hálózatismerettel, erre külön kellett felkészülnöm. A versenyre rengeteget tanultam. Az iskolában is kaptam támogatást, megkerestem informatika- és elektronikatanárokat, náluk is gyakoroltam. Szymczak Judit igazgató nagyon segítőkész volt, sok órát igazolt, mialatt otthon készültem. Ennek végül meg is lett az eredménye. És nem is ez volt az egyetlen verseny, ahol idén elindultam, másik kettőn is országos döntőbe jutottam – újságolta a fiatalember.

De vajon honnan ered Sándor elektronika iránti vonzalma?

– Gyerekkoromban, mint sokan mások, én is szerettem barkácsolni. De amikor el kellett dönteni, milyen irányban tanuljak tovább, az informatikát választottam. Rengeteget gépeztem, gondoltam, elég jól is értek hozzá. Erre a szakra azonban nem vettek fel a Pálfyba, de a második helyen megjelölt elektronika szakirányra igen. Ez annyira nem érdekelt, az első időkben hangoztattam is, hogy év végén majd átjelentkezem informatikára. De édesapám lebeszélt róla, mondván, hogy jobban járok az elektronikával. A suliban pedig azt hangoztatták: ez a szakirány is egyfajta kibővített informatika, és itt úgy programozhatok, hogy annak az eredményeként valamilyen berendezés mozogni, forogni kezd, ami még érdekesebb is. Így aztán maradtam. Eleinte nagyon rosszul tanultam, volt olyan félév, amikor megbuktam, pont elektronikából – vallotta be őszintén a meglepő tényt.

– Aztán a nyári gyakorlaton olyan idős szakit kaptam, aki hagyott dolgozni, hogy csatlakozót kössek be, méregessek, és hasonlókat csináljak, amit nagyon élveztem. Az iskolában is megtetszett, amivel az automatikai technikusok foglalkoztak. Így indult az ez irányú elhivatottságom. Jött a sikerélmény, a megértés, az összefüggések felismerése. Így már volt kedvem leülni tanulni, bele is fektettem rengeteg energiát. Most azt vallom, hogy a legjobb helyen vagyok! Szerintem az a legszebb e szakmában, hogy van lehetőségem alkotni, kiélhetem a kreativitásomat.

Sándor tovább szeretne tanulni, a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki szakára készül. Még néhány tárgyból érettségit is ismételt, hogy növelje bejutási esélyeit – folytatta.

– Ha végzek, szeretnék a termelésben tevékenykedni. Akár alkalmazottként egy gyárban, mint karbantartó vagy tervezőmérnök, de akár egyéni vállalkozóként is el tudom képzelni a jövőt, például gyártórendszerek építésével, tervezésével foglalkozva – vetítette előre.

– Ha pedig már túljutottam karrierem csúcspontján, szívesen visszajönnék tanítani. Fontosnak tartom a tudás átadását, hiszen ettől megy előre a világ.



Nemzetközi versenyen is bizonyíthat

A szép eredmény egy meghívást is eredményezett a szakmák Európa-bajnokságára, az EuroSkills-re. A hazai előválogatón már nem is kell számot adnia szakmai tudásáról. Ez persze újabb kihívást jelent, de a fiatalember már bizonyította, minden esélye megvan, hogy ott is jó eredményt érjen el.