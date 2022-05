– Közbiztonságunk a tavalyi évben rendkívüli számokat produkált, hiszen egyetlen kiemelt bűncselekmény sem történt a településen – tájékoztatta lapunkat a „makulátlan” adatról Kőröstetétlen polgármestere.

Pásztor Imre emlékeztetett: néhány évvel ezelőtt az ország legbiztonságosabb településének választották a falut. Azóta azonban tovább javultak náluk a körülmények.

– Nagyon örülünk a nulla bűncselekménynek. Ilyen adattal azt hiszem, nem sok helyen büszkélkedhetnek. Még az áprilisi testületi ülésünkön fogadtuk el a rendőrségi beszámolót, amely a helyi bűnügyi állapotokat részletezi. Mondtam is humorosan a rendőröknek, hogy „ezen még lehetne javítani” – mosolyodott el a polgármester.

Majd hozzátette: a köztereken elhelyezett kameráik jelentős segítségét nyújthatnak a különféle esetek megelőzésénél.

– Az országos rendszerbe továbbra sincsenek bekötve a kameráink, annak ellenére, hogy azok alkalmasak lennének erre. Huszonegy kameránkból négy rendszámleolvasó berendezés. Utóbbiak éjjel is képesek kiváló minőségben leolvasni a feliratokat – fogalmazott.

Az önkormányzat intézkedéseivel a gyorshajtásnak is elejét venné.

Azért, hogy a kisközségbe érkező járművek sebességét csökkentsék, nemrégiben három sebességmérőt helyeztek ki a legforgalmasabb útszakaszokra. Így az Abonyi, a Kocséri, valamint a Szolnoki útra. Ha tehát valaki meghaladja az ötven kilométer per órás sebességet, lassításra figyelmeztet a készülék.

A Ceglédi Rendőrkapitányság 2021-es közbiztonsági és bűnügyi helyzetéről szóló beszámolóban azt olvashatjuk, hogy a kiemelten kezelt bűncselekmény kategóriában (emberölés, testi sértés, embercsempészés, garázdaság, kiskorú veszélyeztetése, önbíráskodás, lopás, rablás, rongálás stb.) a településen tavaly nem regisztráltak elkövetést, szemben a 2020-as évvel, amikor öt ilyen bűncselekmény is történt. A tájékoztató szerint ez markáns csökkenést jelent. A jelentősnek mondható csökkenésben kiemelt szerepet töltött be a vagyon elleni – azon belül is a lopások – számának visszaesése.