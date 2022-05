Huszonegy évvel ezelőtt rendezte meg az I. Molnár Anna Matematika Versenyt általános iskolásoknak Lévainé Kovács Róza intézményvezető-helyettes, szaktanár, a KÁIAMI Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézményében. Egyrészt lehetőséget akart adni a város diákjainak, hogy matematikából megmérkőzzenek, másrészt kedves tanárának állított vele emléket.

Az elmúlt héten a város három általános iskolájából érkeztek a felsősök az évfolyamonkénti megmérettetésre.

– Molnár Anna matematika–fizika szakosként engem is tanított, s hogy matematika–fizika–pedagógia szakos lettem, abban neki is nagy szerepe volt. Ő kapta annak idején az első matematika tagozatos osztályt, ennek voltam tagja én is.

Nagy-nagy lelkesedéssel és türelemmel, szeretettel foglalkozott velünk.

– Mindannyian örömmel emlékezünk az óráira ma is, és nagy tisztelettel adózunk az emlékének. Ő 1954-től 1987-ig volt az intézmény (az akkori Kálvin 9) tanára, aki összes idejét itt töltötte. Én pedig a róla elnevezett matematikaversennyel emlékezem meg róla – mondta Lévainé Kovács Róza a megnyitó előtt.

A tanárnő most is olyan feladatsort állított össze, amellyel a gyerekek sikerélményhez juthatnak, mert az elmúlt 21 évben mindig az volt a célja, hogy kedvet ébresszen a diákokban a matematika iránt.

A 21. alkalom szerencsés szám, de egyben a versenysorozat végét is jelentette, hiszen a tanárnő hamarosan nyugdíjba megy, s ezzel a megmérettetéssel akart elköszönni a kollégáktól és a diákoktól. Ám mint elárulta, ezután is lesz feladata, hiszen továbbra is ő szervezi majd az Öveges József Kárpát-medencei fizikaversenyt.