A kisújszállási Nagykun Baptista Oktatási Központ Kossuth Lajos Általános Iskolásai a Budapesten megrendezett Gyöngyhalász IV. Országos Baptista „Ki Mit Tud?”-on több rangos elismerést kaptak.

Mozgásművészet kategóriában elismerésben részesült a 4. c osztály „Arts”Ok csapata, Az aranyszőrű bárány című előadásával. Zeneművészet, szóló ének kategóriában Pásztor-Vancsó Viktor a Legek legkiválóbbja díjat hozta el, kórus kategóriában a Hanga kamarakórus, a Kiemelkedő díjat, a mozgásművészet kategóriában a Kamasz(R)ok, Lópikula cintányér darabja Különdíjas lett. A csapatokat Herczegh Kata, Janó Valéria, Zsolnainé Szilágyi Zita és Győriné Tóth Edina készítette fel.

– A Hanga kamarakórus egy tehetségműhely csoportja, akik hetente kétszer járnak órára – tudtuk meg Janó Valériától. A tizenkét felsős a legtehetségesebb, a legügyesebben éneklő, akiket zenei tesztekkel választottunk ki.

A versenyen mindenképpen három szólamban akartunk énekelni, hogy kiemelkedjünk a mezőnyből, ezért választottam kánont.

– Négyen-négyen voltak egy szólamban, ének közben koreográfiánk is volt csettintéssel, tapssal. A színpadról, ahogy lejöttek a gyerekek, nagyon boldogok voltak, mert látták a zsűritagok arcán, hogy tetszett az előadásuk, amit a közönség tapsviharral is jelzett. A Kiemelkedő díj mellé Pásztor-Vancsó Viktor szólistámat is díjazták. Volt tanítványom, Simon Évike különdíjat ajánlott fel tanítványaim részére – tudtuk meg a tanárnőtől.

A 4. c osztály „Arts”Ok csapata, Az aranyszőrű bárány című előadásával ért el sikert – tudtuk meg Herczegh Kata néptáncpedagógus, koreográfustól, aki mindenféleképpen egy mesét szeretett volna feldolgozni.

– Korosztályilag ez felel meg tanítványaimnak, de nagyon fontos volt számomra, hogy a folklór, a néptánc is megjelenjen a népmese mellett. Ebben az évben erdélyi táncoknak, a forgatósnak az alapjait tanulták a gyerekek, erre épült fel a történet játékosan, kis élőképekkel, közelítve a népi színművekhez.

A másik színművünk a Kamasz(R)ok, Lópikula cintányér a humorra épült, régi vásári kikiáltásokból, mondókákból és erre húztuk rá a mai fiatalok kedvenc stílusát, a rappet, amit nagyon élveztek a gyerekek.

– Az iskolában heti két órában van tánc és dráma óra, ahol nemcsak a néptáncot, a színpadi dráma dolgait is megtanulják a gyerekek. Mivel a darab az önfeledt gyermeki örömről szól, a fellépés előtti nagy öleléskor azt kértem tanítványaimtól, hogy felszabadultan játszanak, semmi mást ne csináljanak, csak önmagukat adják. Ez annyira jól sikerült, hogy a zsűri értékelésében is kiemelte ezt mindkét műsorszám esetében. Köszönöm a kollégák és a szülők támogatását is, hiszen nélkülük ez nem sikerülhetett volna – mondta Herczegh Kata.