Már a kora reggeli órákban nagy volt a nyüzsgés Jászboldogháza határában, a Bartal-tanyán, ahová folyamatosan érkeztek a fellépők, a kirakodó árusok, a fogathajtók és a vendégek. A Jászföld Hagyományőrző Egyesület immár tizenharmadik alkalommal rendezte meg a nagy népszerűségnek örvendő Hagyományok Hétvégéje programsorozatot. Célja többek között a jász hagyományok feltárása és megőrzése, a magyar lovas kultúra újjáélesztése és a közösségek erősítése.

Mindezek mellett fontosnak tartják, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak a térség hagyományőrző és művészeti csoportjainak.

Miután megérkeztünk a rendezvényre, végigsétáltunk a jászok piacán, ahol helyi kézművesek szebbnél szebb portékáikat kínálták a látogatóknak. A mesterségek utcájában pedig régi, már-már elfeledett népi kézműves mesterségeket mutattak be. Így a fiatalabb generációk is bepillantást nyerhettek például a kovács és a kádár munkájába, de a seprű és kosárfonás fortélyait szintén megismerhették. Közben a gyermekek műsorára a színpad előtti tér is benépesült.

Az ünnepélyes megnyitón a köszöntők sorát Pesti Róbert, a Jászföld Hagyományőrző Egyesület elnöke és Pócs János, a térség országgyűlési képviselője kezdte. Az eseményen Kökény Kálmán a Magyar Roma Kisebbségi Kulturális Szervezet kuratóriumának elnöke és a honatya Jászsági Romákért Közéleti Díjakat adott át. Elismerésben részesült Kerekes Tiborné, a Jászföld Hagyományőrző Egyesület alelnöke, aki az elmúlt tizenöt évben sokat tett azért, hogy a roma kulturális örökség a Jászság hagyományőrzésének részévé váljon.

Meglepődtem, de természetesen nagyon örültem a díjnak. Azon dolgozunk, hogy egyesületünk távlati tervét megvalósítsuk, egy jelképes hidat szeretnénk építeni a roma és a jász kultúra között

– osztotta meg gondolatait Kerekes Tiborné.

Jászsági Romákért Közéleti Díjat vehetett át Albert Gabriella előadó, énekes is a hagyományos lakodalmas cigányzene népszerűsítésében végzett huszonöt éves kimagasló munkájáért.

– Örömmel tölt el, hogy megkaptam az elismerést. Bács-Kiskun megyéből származom, de az élet úgy hozta, hogy a Jászságba kerültem. Párommal, Csonka Lászlóval házigazdái vagyunk a Muzsika Tv hagyományokra épülő lakodalmas műsorának, amelyben jászsági fiatal tehetségeknek is teret adunk – mondta el érdeklődésünkre az énekesnő.

A megnyitót követően Simó Dezső Szabolcs, az erdélyi Szentábrahám község polgármestere megható pillanatokat szerzett, amikor ünnepélyesen bejelentette, hogy a határon túli település díszpolgárává fogadja Pesti Róbertet és feleségét. A megtisztelő címet a Szentábrahám és Jánoshida közötti kapcsolat kialakításáért, elmélyítéséért, a közösségek érdekében kifejtett tevékenységükért kapták, amellyel a két település szellemi értékeit gyarapították.

Szavakat nem találok, annyira meghatódtam. Nagy megtiszteltetés, hogy megkaptuk a feleségemmel a díszpolgári címet. Kis közösségből az évek során sikerült felépíteni egy színvonalasan működő hagyományőrző egyesületet, amelynek tagjai sokat segítenek

– beszélt érzéseiről Pesti Róbert.

Határon túlról is érkeztek fellépők

A szervezők változatos programokat kínáltak a Bartal-tanyán, ahol több mint háromezer látogató fordult meg a nap folyamán. A jászsági és környékbeli kórusok mellett bemutatkoztak a székelyudvarhelyi Kaszaj Kulturális Egyesület és a szentábrahámi székelyek hagyományőrzői, valamint műsort adtak a vajdasági Hajdújárásból érkezett fellépők is.

Természetesen délben jó ebédhez szólt a nóta jászsági cigányzenészek kíséretében, majd a nap sztárvendégei Didi és Gabriella szórakoztatták a közönséget. Megtartották a fogathajtók versenyének megyei fordulóját is, melyre idén mintegy hatvan fogattal neveztek. Az első alkalommal megszervezett Jászföld Íjásztalálkozó várakozáson felüli, közel száz résztvevővel zajlott. A Hagyományok Hétvégéje hajnalig tartó fergeteges retro bulival ért véget.