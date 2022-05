A Futókörök napja elnevezésű országos rendezvényhez hagyományhűen Szolnok is csatlakozott. A szombat reggel kilenc órától kezdődő eseményen számtalan sportoló, iskola, civil szervezet és magánszemély is jelen volt. Az idei esemény azonban kissé eltért a megszokottól, hiszen a május tizenegyedikén elhunyt Gál Szabolcs főtörzsőrmesterre emlékeztek a résztvevők. Az NHSZ csapata minden egyes megtett kör után ötszáz forintot ajánlott fel az elhunyt ejtőernyős családjának.

A szolnoki futókörök napján összesen 150 bilétát osztottak szét, melynek segítségével emberenként számszerűsíthető volt a megtett körök száma.

A múlt évben csatlakoztunk ehhez az országos rendezvényhez, melyre idén is nagy erőkkel készültünk

– mondta Lits László, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatója.

– Sok száz kilométert remélünk a futóktól, melyre délután ötig bárkinek lehetősége adódik. A mai nap nem csak a sportról szól, hanem Gál Szabolcs világbajnok ejtőernyős megemlékezéséről is, ezért szeretnénk minden megtett kör után 500 forintot felajánlani az elhunyt családjának.

Az eseményen több százan vettek részt, ahol akadtak olyanok is, akik a szívük fölött viselő fekete szalaggal fejezték ki együttérzésüket a harminckét éves katona emlékére.

– Sosem találkoztam Gál Szabolccsal, de mindig is követtem a pályafutását – magyarázta a szolnoki Vágó Katalin.

– Ezért is viselem a szívem fölött ezt a fekete szalagot, hogy többen is érezzék a mai futás súlyát. Láttam itt olyan csapatokat, akik hozzám hasonlóan fekete szalaggal érkeztek, ami azt bizonyítja számomra, hogy ez az esemény nem csak a futásról és a sport szeretetéről szól a szolnokiaknak, hanem egy igazán elismert katona gyászáról is. Bízom benne, hogy a család és a hozzátartozók is figyelemmel kísérik az eseményeket, hiszen legjobb tudomásom szerint számtalan helybéli fut csak amiatt, hogy együttérzését kellőképp kifejezze a tragédia iránt.