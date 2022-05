– Hogyan lett polgárőr?

– Egy barátnőm a tisza­földváriak között vállalt szolgálatot, s elmondta, hogy mit kell csinálni, és nekem is megtetszett a polgárőrség. Szerettem volna jobban megismerni a várost, így végül tavaly nyáron csatlakoztam is a szervezethez.

Egyenruhát öltünk, de sosem egyedül megyünk. Nagyon jó a kapcsolat az egyesület többi tagjával. Inspiráló embereket ismertem meg. Figyeltem, betartattuk a szabályokat és a célom is megvalósult, hogy a város életébe jobban belelássak, persze azért van még mit tanulni.

– Minden évben van lehetősége az egyesületnek, hogy erre a díjra felterjessze a fiataljait, idén Kecse László, a földváriak elnöke rám gondolt. Amikor szolgálatba hívtak, leginkább hétvégente, akkor igyekeztem mindig helytállni. Rendőri jelenlét mellett még forgalmat is irányítottam. A rendezvények biztosításába még nem vontak be, főleg az utcán, a szabályok betartatásával töltöttük a szolgálati időt. Úgy gondolom, nagyon fontos már fiatalként ilyen típusú közösségi munkát vállalni. Amennyiben tehetem, később is tagja maradok majd a tiszaföldvári polgárőr egyesületnek.