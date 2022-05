– Nagy öröm volt számunkra az óvoda felújításának híre, hiszen közel ötven csemete jár hozzánk, akiknek nagyobb csoportszobákra volt szükségük. Ezért galériát alakítottunk ki a termekben, ahol van elég hely a játékoknak, illetve színes bútorokkal rendeztük be a szobákat. Mindezek mellett kialakítottunk egy tornaszobát is, hogy a hidegebb napokon is tudjunk sportgyakorlatokat végezni a kicsikkel. Az étkeztetést továbbra is az önkormányzat konyhája biztosítja – tudtuk meg.