Minden egy második házassággal kezdődött – mesélte mosolyogva Mihály Ágnes tulajdonos.

– Ugyanis az ember teljesen máshogy alakítja az életét, ha ilyesmin megy keresztül. A sok szomorú helyzet miatt a férjemmel mindig azzal vigasztaltuk egymást, hogy nincs miért parázni. Ebből jött a no para kifejezés, ami mára a jelmondatunkká vált. Így kezdődött el minden, ezért kapta az éttermünk és a sörfőzdénk a Nopara nevet. Szakmánkból adódóan azonban egyikünknek sem volt tapasztalata a vendéglátás területén, hiszen jómagam pedagógus vagyok, a férjem pedig gépészmérnök.

A nevünk másik eleme a gyógySERtár kifejezés, a férjem édesanyja tiszteletére készült, hiszen gyógyszertárban dolgozott egész életében. Többször is előfordul az a humoros tévedés, hogy sokan összekevernek minket egy igazi gyógyszertárral, így olyan is akadt már, hogy valaki bekiáltott hozzánk, hogy adjunk számára ragtapaszt, mert feltörte a cipő a sarkát.

A kellemes hangulatú hely fényét emeli a tulajdonosok szeretete és humorérzéke, valamint az ínycsiklandó lepények, steakek, roston sült ételek, sajtfalatkák és reggelizőtálak.

A tépett húsos falatkák – pulled pork – például a törzsvendégek egyik kedvence, mert friss és ropogós, kacsazsíros, fokhagymás, friss pirítóssal, és különleges zöldségsalátával kínálják. Az ételek mellett házi készítésű lekvárokkal, szörpökkel, italokkal és sörökkel várják vendégeiket, amit egytől egyig maguk kreálnak.

Ötleteket tekintve számtalan tervünk volt – folytatta mondanivalóját Ágnes.

– Szerettem volna egy olyan kis és meghitt helyet létrehozni, ahol a fiatalokkal is kapcsolatban lehetek, hiszen a pedagógus vér bennem él a mai napig. Ezért a hely jellege elősegíti azt, hogy sok fiatal jár hozzánk, aminek kifejezetten örülünk, hiszen ők a színfoltjai a helyiségnek.

Sokan koktélokat fogyasztanak, mert olyat készítek nekik, amire vágynak. Nálunk nincs kifejezetten koktélösszetevő, többfajta és többféle alapanyagból dolgozunk, ezért ha valaki mond egy ízt, amit szeret, én párosítom más ínyencséggel, amiből egy igazán finom ital kerekedik. Nincs ez másként a söreinkkel sem, hiszen mindig teszteljük a vendégkört, meghallgatjuk az ő elképzeléseiket is, és igyekszünk a kedvükben járni.

Ezt a célt szolgálja a mi kis sörfőzdénk is, ahová túrákat is szervezünk, megmutatva hogyan is lesz a száraz összetevőkből a végső fogyasztható kisüzemi termék. Számunkra fontos a humor, így a saját készítésű italoknál sem maradhat el a szójáték, például a szűretlen világos sörünk a Mosolólé nevet viseli, de van premium minőségű belga saison világos sörünk is, ami nevében a mostanra közkedvelté vált kerékpáros turizmust is promotálja. Így a TEKERJél! nevet, és címkét kapta tőlünk.

A humor nem csak az életvitelünkre jellemző, hanem az itt található ételekre és italokra egyaránt, hiszen így érezzük teljesnek ezt a helyet, ha teljes mértékben belevisszük személyiségünket és ötleteinket a Nopara gyógySERtárba. Nem szeretnénk csak sablonos, akárhol megkapható, tucatitalokat és -ételeket felszolgálni, és talán ezért is szeretnek hozzánk járni az emberek, mert mint az az étlapunkon is olvasható: „ahol semmi nem a megszokott”.