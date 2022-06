A megyeszékhelyre látogatott a minap a sokak által ismert tiszafüredi klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta és szuperví­zor, dr. Bagdy Emőke. A városháza dísztermében megrendezett eseményen a neves pszichológus a boldogság kérdését boncolgatta előadásában, melyre számtalan szolnoki volt kíváncsi.

A tudomány foglalkozott először a témával, jobban mondva nem is a boldogság fogalmával, hanem azzal, hogy miként lehetnénk egészségesebbek

– kezdte mondanivalóját dr. Bagdy Emőke.

– Hiszen a mai világban mindenki stresszel és emiatt egyre több betegséggel nézünk szembe. Mindeközben a klinikai területről folytonosan azt sugallták az embereknek, hogy ne egyenek annyit, hiszen a koleszterinszintjük magas lesz, illetve kerüljék a cukrot, ugyanis az nem biztos, hogy úgy édesíti meg az életüket, ahogyan szeretnék.

– Ám Babits Mihály szavaival élve „minden lemondás egy kis halál”-nak számít, melynél nagyobb igazságot nem is tudnék mondani. Aztán jött egy áttörő irányzat, az egészségpszichológia, mely az eddigi gondolatainkkal szembe ment. Ez ugyanis azt mondja: miként lehet az, hogy téged is, és engem is ugyanazok az ártalmas hatások érnek, te mégis ilyen derűs és boldog vagy? Mit tudsz te, amit én nem? El szeretném lesni tőled, hogy én is ilyen boldog lehessek. Majd rájöttek, hogy nem elég az, hogy valaki egészséges, mivel az életminősége is jó kell legyen az illetőnek ahhoz, hogy boldog lehessen.

A jó életminőség is kell ahhoz, hogy boldognak érezzük magunkat – mondja a szakember Fotó: Nagy Balázs

A közönséget is érintő gondolatokat és megjegyzéseket egyszerűen és lényegre törően tárta a hallgatóság elé a szakember.

Bizonyára mindnyájan tudjuk, hogy mindenkinek más-mást jelent a boldogság

– folytatta a professzor.

– Az ember biológiai, pszichológiai, szociális és spirituális lény. Ha számtalan elégedett és örömteli pillanat ér bennünket, akkor boldog embernek mondhatjuk magunkat. Gondoljunk csak a közös étkezésekre, milyen nagy jókedvvel tölt el egy-egy családi ebéd vagy vacsora a szeretteinkkel. Tudni való, hogy az étkezés világszerte központi elem egy közösség életében. Számtalanszor fogadjuk szeretteinket és barátainkat azzal: hozzak neked valamit? Szeretnél enni egy kis ilyen vagy olyan fajta ételt, amit nemrég készítettem?

Mindez a szeretet jele és annak kifejezési formája.

– Azonban az embernek egyéni és önérvényesítő boldogságra is szüksége van, amely megnyilvánulhat a magánéletben, a munkában és a személyes célokban is. Fontos, hogy legyenek céljaink, hiszen előre visznek bennünket és többre sarkallnak. Végezetül pedig talán a legfontosabb dolog, mely mellett nem mehetünk el: a hála. Nemzeteken vizsgálták a hála eredményességét, melynek köztudottan egészségmegőrző hatása van. Mondjuk hálát az életünkért és annak eseményeiért, az örömteli pillanatokért, hiszen megfigyelték, hogy a hála jót tesz a szívünknek, melyre minden embertársunknak szüksége van – emelte ki dr. Bagdy Emőke.