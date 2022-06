Az autók számának növekedésével bizonyos utcákban szinte ellehetetlenül a közlekedés, így a város több pontján a forgalmi rend megváltoztatását tervezik. Szarka László önkormányzati képviselő 2020. januári adatokat vizsgált újra.

– A kunszentmártoni közlekedési alosztályvezető és a közterület-felügyelő is javaslatokat tett a változtatásokra. A néhány évvel ezelőtthöz képest jelenleg majd hétszázzal több autót regisztráltak a városban. Ez a mindennapi közlekedésben is meglátszik. Helyi gépjárműoktatókkal is felvettem a kapcsolatot. Akadnak helyszínek, amelyek esetében mindenképpen lépni kell, hogy megelőzzük a baleseteket, illetve a veszélyes helyzetek kialakulását – mondta Szarka László.

Videóban rögzítette a négy helyszínt, mindenhol részletezve a problémát.

– A Demeter István és a Kinizsi utcák kereszteződésében a két elsőbbségadás táblát cserélnénk meg, így ez utóbbi forgalma kapná meg ezeket a jelzéseket – magyarázta az első helyen.

Átgondolásra érdemesnek javasolta a Bethlen Gábor és a Katona József utcák találkozási pontjánál érvényben lévő forgalmi rendet is.

A sarki ház kialakítása miatt nagyon veszélyes a kihajtás. A biztonságos körbetekintés érdekében szinte az út feléig be kell hajtani, amivel az érintett autós korlátozza az elsőbbséggel rendelkező járművet. Emellett a Katona József utcában egyirányúsítaná a forgalmat a képviselő.

Nagyon mély az árok, ráadásul egy vaskorlát is van ott, egy személyautó elfoglalja az utat, még kerékpárral is nehéz egy gépkocsi mellett elmenni. Lemértem, mindössze harminc centiméternyi hely van. A javaslatom szerint itt csak a városközpont felé lehetne behajtani

– magyarázta.

A negyedik helyszínt a legkardinálisabb problémaként említi. A Bethlen Gábor úti két húsboltba szinte az egész Tiszazug lakossága jár, de az orvosi ügyelet miatt is nagy a forgalom.

– A Kossuth Lajos és Kölcsey Ferenc utca közötti szakaszon a Bethlen Gábor utcát egyirányúsíthatnánk, így a forgalom a Kossuth Lajos utcáról befelé haladhatna, megakadályozva a kétirányú forgalmat. A szakasz gyakorlatilag alkalmatlan a kétirányú közlekedésre, nincs meg az útnak az a szélessége, ami ezt biztosítaná – fejtette ki.

A felvetéseket a lakosok az elmúlt hetekben véleményezhették, a közösségi oldalon a hozzászólásokban érvek és ellenérvek sorakoztak.

– Többen személyesen is megkerestek egy-egy helyszínnel kapcsolatban. A lakosság véleményének kikérése hozzájárult ahhoz is, hogy az előterjesztésemet felülvizsgáljam és a szükséges helyeken módosítsam. A javaslatok, vélemények alapján a helyzet változatlan maradna a húsboltoknál, a Demeter István utcánál tükrök kihelyezését szorgalmazom, míg a Katona József utca esetében ragaszkodom az eredeti, egyirányúsításra vonatkozó tervhez – elemezte döntését.

A város képviselő-testülete a módosított előterjesztésről a következő ülésen, vélhetően a napokban dönt majd.