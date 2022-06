Az elmúlt napokban beköszöntött az igazi nyári kánikula, a hőmérő higanyszála már átlépte a 30 Celsius-fokot is. A megyeszékhelyen élők nagy örömére a Szolnok Élménysziget közösségi oldalán közölte, hogy befejeződtek az előkészületek a szolnoki szabadstrandon, így minden akadály elhárult a nyitás elől, amely a héten meg is történik. A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. tájékoztatása szerint a látogatókat idén nyáron is több újdonsággal várják majd a helyszínen.