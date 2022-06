Jász-Nagykun-Szolnok megye minden szegletéből érkeztek néptánccsoportok szombaton Jászapátira, hogy az I. Kárpát-medencei Csoóri Sándor Népművészeti Fesztivál keretében együtt mutassák be a magyar népművészet gazdag kincsestárát. Célja, hogy ismertesse az öt évvel ezelőtt elindult Csoóri Sándor Program eredményeit, közösségformáló hatását és a népművészeti mozgalom kimagasló színvonalát.

Tizenhét megyei hagyományőrző csoport közel háromszázhatvan táncosa gyűlt össze a város főterén, ahol Farkas Ferenc polgármester köszöntötte a vendégeket.

– A Csoóri Sándor költő nevével fémjelzett népművészeti találkozó egyazon időben zajlik Erdélyben, a Felvidéken, Délvidéken és az anyaországban. Kéz a kézben, lélektől lélekig tart a találkozás. Az egyszerre dobbanó szívek, a táncos lábak egyidejű koppanása akkora erő, hogy még a kívülálló is beleborzong – mondta a városvezető a határon átívelő rendezvény ünnepélyes megnyitóján.

Farkas Ferenc úgy fogalmazott, hogy akik akár fellépőként, szervezőként vagy nézőként részesei az eseménynek, mindannyian a nemzet megmaradásáért tevékenykednek, melynek alapja hagyományaink megtartása és múltunk, gyökereink ismerete. Az első Csoóri Sándor Fesztivál a Kárpát-medence harminc helyszínén egyidőben, azonos programelemekkel valósult meg.

Jászapátin a köszöntő után a városba érkező táncosok, hagyományőrzők népes serege népviseletben vonult be a Kisboldogasszony római katolikus templomba. Az ökumenikus istentiszteleten a szentmisét Kocsis Sándor plébános celebrálta, jászapáti és jászberényi fiatalok pedig Máriás népi énekeket adtak elő. A déli harangszót követően a főtéri kisszínpadon Erdei Gábor színművész, versmondó Csoóri Sándor Virágvasárnap című versét szavalta el. Szűcs Gábor a Martin György Néptáncszövetség elnökségi tagja, a Jászság Népi Együttes művészeti igazgatója is köszöntötte a hagyományőrzőket, majd a több száz táncos közösen énekelt és moldvai körtáncot mutatott be a város főterén, miközben a talpalávalót a Zagyva Banda húzta.

Délután többek között szakmai beszélgetéssel, kézműves kavalkáddal, népi játszótérrel, viseletkiállítással, városismereti sétával és helyi érték kiállítással várták az érdeklődőket. A nagyszabású fesztivált a Jásztánc Alapítvány, a Jász Folk Alapítvány és a Martin György Néptáncszövetség szervezte meg Jászapátin.

A Jászság településein működő táncegyüttesek, hagyományőrzői mellett Karcag, Kisújszállás, Fegyvernek, Törökszentmiklós, Tiszafüred és Berekfürdő értékőrző csoportjai mutatkoztak be a nap folyamán.

– A Csoóri Sándor Programnak köszönhetően öt éve soha nem látott támogatási forrásból tulajdonképpen minden táncegyüttes megerősítette közösségeit. Nem csak közösségépítő rendezvényekre, fesztiválokra, kézműves- és gyermekprogramokra pályázhattunk, hanem a szakmai munka fejlesztésére is – osztotta meg tapasztalatait Tajti Erzsébet a Jásztánc Alapítvány elnöke, a fesztivál helyi szervezője. Hozzátette: Jászapátin minden táncegyüttes támogatásban részesült, a pályázat eszközfejlesztésre és ruhakészítésre is biztosított forrást, valamint nyári táborokat, szakmai tanulmányutakat szerveztek.