A nyitott Gazdaház napokon a tulajdonosok Nagy Emese etnográfus és Gánóczy Ferenc középiskolai tanár várta azt érdeklődőket.

A Gazdaházat az 1870-es években Cs. Szabó Imre építette és a szemben lévő két ház is az ő lány és fiú testvéréé volt. Neki született két lánya, Cs. Szabó Juliska és Cs. Szabó Mária

– sorolta Nagy Emese.

Juliska által a híres karcagi Tőkés családdal – akiről a Tőkés utca is el lett nevezve – is rokonságba kerültek. Így a ház története kötődik a Cs. Szabó és a Tőkés családhoz, valamint rokonságban voltak Orvos Nagyékkal, így költözött ide a kuláküldözés következményeként Orvos Nagy Károly és Simon Mária a Kinizsi utcáról, aki szintén kuláklistára került család lánya volt. Ők voltak az utolsó lakói a háznak.

A házba belépve egy időutazás kezdődik mind a portát, mind az épületet tekintve, eredetiek a nyílászárók, öntött üvegek vannak benne, gyönyörű réz kilincs, világító ablakok, a padló, a kövezet, sőt a falfestések is.

Értékmentésként a házat a tulajdonosai próbálják felújítani, sikerült a Népi Építészeti Programba bekerülniük. Nagy Emeséék a Bengecseg Alapítványnak adták oda a házat szívességi használatra 10 évre, akik itt programokat szerveznek.

A most látható kiállításban levő tárgyak, dokumentumok, fotók, újságok mind helyi leletek, többnyire a padlásról kerültek elő. Bútor viszont nem maradt, azokat az új tulajdonosok vásárolták. A kiállított 103-féle újságból, folyóiratból, dokumentumból sok mindent lehet megtudni a régi Karcagról is. A három nap alatt a nyitott Gazdaház napokon volt csigacsinálás, vert csipke bemutató, több előadás és filmvetítés is.