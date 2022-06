Nagykőrös önkormányzata a projekt során kerékpárosbarát fejlesztést kívánt megvalósítani a Cegléd-Nagykőrös között húzódó, 441 számú főút mentén, ami Nyársapátot is érinti. A fejlesztéssel érintett útszakaszon egy több mint 11 kilométer hosszú kerékpárutat alakítottak ki, mely Cegléden a 441 sz. főút mellett a jobb oldalon csatlakozik a már meglévő szakaszhoz, míg a másik végén Nagykőrösön, a 441 sz. főút bal oldalán csatlakozik egy 2020-ban pályázati támogatással kiépült kerékpárúthoz. A kerékpáros nyomvonal kétszer egy sávos kerékpárútból és – Cegléd belterületén – elválasztott gyalog- és kerékpárútból áll. A kerékpárút keresztezi a Cegléd-Szeged vasútvonalat, a Gógány-ér csatornát és a Gerje csatornát. Az új szakaszt pénteken adták át.

A beruházás a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretén belül az Európai Unió Európai Strukturális és Beruházási Alapok 1,153 milliárd forintos, 100 százalékos támogatásával valósult meg.

A projekt illeszkedik a Pest Megyei Területfejlesztési Program valamennyi programcsomagjához.

Az átadó ünnepségen Dr. Czira Szabolcs, a gesztor település, Nagykőrös polgármestere elmondta, hogy egyrészt a közlekedésbiztonság javítása, másrészt a térség turisztikai felfedezése, valamint az egészségmegőrzés szempontjából fontos a beruházás, valamint fontos szempont, hogy Cegléd és Nagykőrös között nagyszámban ingáznak az emberek a munkahelyük vagy egyéb szolgáltatások miatt. A fejlesztés megmutatta Nagykőrös erejét, és azt, hogy a gesztor együtt tud dolgozni a környező településekkel, eredményes munkát tudott végezni. Ehhez kellett a ceglédi és a nyársapáti önkormányzat és a települések polgármestereinek együttműködése, melyekért köszönetet is mondott a városvezető.

Földi László, a térség országgyűlési képviselője kiemelte: két évtizedes álom vált valóra a azzal, hogy a sokak által megígért Cegléd-Nyársapát-Nagykőrös közötti kerékpárutat átadhatják.

– Rengeteg egyeztetés, felszólalás és háttérmunka előzte meg. Jómagam az elmúlt három ciklus során többször is szót emeltem a Parlament plenáris ülésein a vonatkozó fejlesztés érdekében, de a siker közös, amelyben Nagykőrös városa, mint a beruházás gesztora oroszlánrészt vállalt – mondta Földi László, megköszönve mindenki munkáját., és emlékeztetett, hogy a fejlesztés elhúzódása Pest megye Központi régiós problémájára vezethető vissza.

Kis Miklós, Nyársapát polgármestere köszöntőjében kitért arra, hogy a község is a kis költségvetéséből is kigazdálkodta a ráeső költségeket, és olyan kerékpárút épülhetett, ami Nyársapát belterületét is érinti.

Dr. Csáky András, Cegléd polgármestere beszédében felelvenítette, hogy az évek során sok áldozattal járt a nem megfelelő kerékpáros közlekedés, aminek a beruházással vége. A felszólalók a köszöntéseket követően közösen vágták el a nemzetiszín szalagot.

Az átadó ünnepség napján Nagykőrösön, A Cifrakertben Városi kerékpáros családi napra várták az érdeklődőket.