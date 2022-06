Ezt követően harminchárman vettek át igazgató testületi dicséretet, a 30, 40 éves szolgálati idő után járó jutalmazottak neveit is itt sorolták fel, valamint köszöntötték az országos díjazott Kabai Annamária asszisztenst, aki a Magyar Gasztroenterológiai Társaság Prónay-díját vette át. Itt vette át a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara területi elismerését Sánta Imre osztályvezető ápoló is. A kórház szülészete a Három királyfi – családbarát szülészet elnevezésű versenyen szintén díjat kapott, ezt is itt adta át részükre a főigazgató. Az ünnepséggel egy időben Budapesten vette át a MESZK országos díját Horváthné Vass Erzsébet ápolási igazgató.