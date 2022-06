Az erdős területeken, például a szolnoki Széchenyi parkerdőben kutyát sétáltató gazdákra is vonatkoznak a szabályok

– erre hívja fel a figyelmet a területet kezelő Nefag Zrt.

Megyeszékhelyünkön a kutyasétáltatást nemcsak az általános törvény, hanem önkormányzati rendelet is szabályozza.

Ezek értelmében közterületen kutyát legfeljebb másfél méter hosszú pórázon és szájkosárral szabad vezetni – néhány kivételtől eltekintve.

– A szabálysértési törvény értelmében az, aki a felügyelete alatt álló kutyát természeti és védett természeti területen vagy vadászterületen – vadászkutya és triflakereső kutya kivételével – póráz nélkül engedi vagy kóborolni hagyja, szabálysértést követ el. Ennek értelmében helyszíni bírság is kiszabható. A Széchenyi parkerdő közjóléti rendeltetésű erdő, emellett vadászterület is, vagyis, nem kijelölt kutyafuttató. Ezért, kérjük itt is a fent említett szabályok betartását – tájékoztatta hírportálunkat Haszonits Győző, a Nefag Zrt. természetvédelmi és kommunikációs referense.

Mint arról egy korábbi cikkünkben is beszámoltunk, póráz nélkül, de szájkosárral a városban összesen nyolc helyen lehet ebet sétáltatni, a Széchenyi városrész mellett húzódó övárok északi partjának kétméteres sávjában, a Zagyva hullámterében a gát rézsűjének kivételével a Várkonyi téri hídtól felfelé, a Tisza folyása szerinti bal partjának hullaméterében, mely alól kivételt képez a Tiszaliget területe.

Emellett a Tisza folyása szerinti jobb oldal hullámterében a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányságtól a Holt-Tisza szivornyáig, a szandaszőlősi városrészben a régi Tisza-gát vonalán, a Pletykafaluban a Partos kápolna és a vasút közötti területen, emellett a Tallinn városrészben a Tulipán út, Alcsi út, illetve a Botond út közötti területen, továbbá a tiszai mellékág, vagyis az árapasztó területén. A Zagyva hullámterében a gát rézsűjének kivételével a Zagyva-torkolattól a Várkonyi téri hídig szájkosár nélkül, hosszú pórázon is lehet kutyát sétáltatni.

A Nefag Zrt. kommunikációs referense hozzátette, az eb tulajdonosa, vagy a sétáltatással megbízott személy, köteles gondoskodni arról, hogy a kutya más ruházatát ne szennyezze be, annak letakarításáról haladéktalanul kötelesek gondoskodni.