A polgármester szerint azonban szerencsére egyre többen figyelnek erre is, így idén is sok helyen van nagy szemű, ropogós gyümölcs. És ahogy mondja, a napsütésnek köszönhetően a gyümölcs íze is kiváló.

– Amennyiben az időjárás is úgy akarja, ha nem okoz problémát egy jégeső vagy egy vihar, illetve lesznek szedőmunkások, és a piac is megfelelően alakul, vagyis lesz lehetőség leszüretelni és értékesíteni minden gyümölcsöt, akkor 300–400 tonna „jöhet le” a fákról – vetítette előre a szüret kapcsán a polgármester.

Ennek a mennyiségnek elenyésző részét „adja” Rimóczi Dénes, aki kertjében csupán néhány fát szemlél napról napra.

– Ez az öreg fa nagyon sokat termett idén, de talán a szemek emiatt is nem túl nagyok. Bízom benne, hogy sikerül eladni a termés nagy részét, ami pedig marad, megy a fagyasztóba, üvegben a kamrapolcra. Az unokáknak is jó csemege a piros, ropogós cseresznye – mutatta a termést a nyugdíjas gazda.

Vajjon Dávid a termés nagy részét az osztrák és németországi piacokon értékesíti. A fiatal gazdálkodó nem esik kétségbe az apróbb szemű gyümölcs miatt sem, mert mint mondta, azt a feldolgozóipar tudja hasznosítani Fotó: Mészáros János

Jóval nagyobb léptékkel „jár a fák között” Vajjon Dávid, aki tízhektáros területen gondoz cseresznyefákat.

A fiatal gazdálkodó véleménye összecseng a többi termelőével, elmondása szerint szép, egészséges és finom a cseresznye, de a szemméret jóval elmarad a korábbiakhoz, a megszokotthoz képest.

– A vízhiány nagy ellensége a gyümölcstermelésnek. A jövőre tekintve, magam is elkezdtem egy öntözőrendszer kialakítását a területemen, hiszen csak megfelelő vízpótlással „állítható elő” a minőségi gyümölcs – hangsúlyozta Dávid, aki hétfőn kezdi a szüretet, és termését idén is, ahogy évek óta, osztrák és németországi piacon értékesíti.

– Az apróbb szemű gyümölcs is elkel, azt feldolgozásra visszük majd – tette hozzá a fiatal gazda, aki kiemelte: őszintén sajnálja azokat a termelőket, akiknek néhány fájuk van csupán. A településen ugyanis kevés a felvásárló, ők ráadásul alacsony áron vásárolják a gyümölcsöt, a termelőknek tehát esélyük sincs reális áron értékesíteni a megtermelt gyümölcsüket. E téren is komoly lépésekre lenne szükség – fűzte hozzá végül.