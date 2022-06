Megérkezésünkkor a munkagépek hangja mellett élénk gyerekzsivaj fogadott bennünket, jelezve, hogy a zootábor ifjú „gondozói” éppen az állatkert szárnyasainak életmódjával, viselkedésével ismerkednek az árnyas fák lombjai alatt. Komondi Ildikó gondozó felé csak úgy záporoztak a kérdések többek között az emu és a tyúk táplálkozásával kapcsolatban. A gyerekek megvizsgálták az Ausztráliában őshonos futómadár és a házi tyúk tojásait, bár a különbség szemmel is jól látható volt. A bemutató mellett elhaladva a látogatóközpontba érkeztünk, ahol Kovács Ágnes gyűjteményvezető-helyettessel beszélgettünk a táborról, a folyamatban lévő turisztikai fejlesztésről és az új jövevények érkezéséről.

Nyáron kilenc turnuson keresztül kétszázhuszonöt gyermek tölt egy-egy hetet az állatkert napközi rendszerű zootáborában. Idén is változatos foglalkozásokkal készültünk, hogy azoknak se legyen unalmas, akik visszatérő vendégek

– kezdte.

– Már hagyomány, hogy a gyerekek megismerkednek az állatokkal, sőt, a gondozásban is részt vesznek. Ezenkívül vadgazdálkodási, mentőkutyás és zoodoktor-bemutatóval színesítjük a hetet, valamint a jóga és az amerikai foci rejtelmeibe is bepillanthatnak a táborozók. Ebben az évben a kirándulás célpontja Mátrafüred, ahol a Harkály Házba látogatunk el, és túrázunk is. Ugyancsak klasszikus programelem a macifagyi-készítés és az emlékrajzolás, ami természetesen ezúttal sem marad el – részletezte Kovács Ágnes.

A tábor szervezésével kapcsolatban hozzátette: az elmúlt két esztendőben a koronavírus-járvány nehezítette a munkájukat, most pedig a felújítás, hiszen a munkálatok miatt egy részlegesen lezárt állatkertben kell megvalósítani a gyerekek biztonságos táboroztatását.

– Folyamatosan csökkennek a lezárt területek, igyekszünk minél kényelmesebbé tenni a látogatók számára az állatkerti sétát. Hétvégére próbálunk mindig nagyobb területet visszaadni a vendégeknek, mert akkor általában a kivitelező nem dolgozik a munkaterületen. Mintegy hatvan százaléka látogatható az állatkertnek – tájékoztatott a gyűjteményvezető-helyettes.