– A civil fórumok célja az, hogy tájékoztassuk a civileket arról, mit tettünk az alatt az egy év alatt, amióta itt jártunk. Másfelől pedig, hogy megkérdezzük őket, mi az, amiről úgy látják, hogy van hová fejlődnünk, mi az, amiben változtathatnának a civil támogatási rendszerben, akár pályázati, akár pusztán a digitális oldalon. Tehát hallgatni és jöttünk, és tapasztalatokat gyűjteni – nyilatkozta Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár a program elején.

Hubai Imre, a megyei közgyűlés elnöke hangsúlyozta, hogy a megyei önkormányzat régóta, lényegében fennállása óta segíti a civil szervezeteket, nem csak a közösségi élet megélésében akár infrastruktúrával, akár forrásokkal, de abban is, hogy a társadalmi kapcsolatok építésében is különféle rendezvények megszervezésével, hagyományainkra való odafigyeléssel.

A helyettes államtitkár azt is vázolta, a megye bőségesen tudott a különböző civil pályázatokon szerezhető forrásokból profitálni.

A Nemzeti Együttműködési Alapból (NEA) legutóbb összesen 38 millió forint, a Városi Civil Alapból 40 millió forint, a Falusi Civil Alapból pedig 43 millió, forrás jutott a megyébe, ami az itteni civil életet számottevően fellendíthette. Az utóbbi kettőn olyasmikre is lehetett pályázni, mint gépkocsibeszerzésre, ingatlanvásárlásra és -felújításra, amire a NEA keretein belül nem, jelentős is volt a túljelentkezés. A NEA pályázatokat továbbra is menedzselik, október elejére várható az új kiírás. Jövőre pedig év elején 2023-as forrásokhoz jóval hamarabb, már február végén, március elején hozzájuthatnak.

Az eseményen mindenki szabadon elmondhatta véleményét, amivel éltek is az érintettek Fotó: Nagy Balázs

A helyettes államtitkár azt is felidézte, hogy az általuk 2020-ban alapított civil díj, az Értékteremtő Közösségekért Díjból mindkettő megyénkbelinek jutott.

A szolnoki fórumon a miniszterelnökség és a szervező Contact MKSZ munkatársai mellett részt vett dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő, Hubai Imre, a közgyűlés elnöke, dr. Berkó Attila kormánymegbízott és Fejér Andor alpolgármester is. Az eszmecserén többek között olyan kérdések is elhangzottak, mint például, hogy a rezsicsökkentés érinti-e a civil szervezeteket, vonatkoznak-e rájuk a cégautó használatával kapcsolatos szabályok.

A pályázatokban rejlő lehetőségek jó példája az öcsödi Pató Antal Hagyományőrző Egyesület , mely így tudott megvásárolni egy műemlék jellegű épületet, amit közösségi házzá alakított.

A szolnoki programok után a civil kapcsolatok építése a mezőtúri fórumon folytatódott, csütörtökön pedig a jászsági, valamint a Karcag környéki civil szervezetek képviselőivel értekeznek.