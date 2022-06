– Mit szólt a nagyarányú győzelemhez, mi volt az első gondolata?

– El sem hittem hogy ennyien szavaztak rám, én magam is meglepődtem, nagyon megtisztelő.

– Mi lesz az első feladata önkormányzati képviselőként?

– Ezt nagyon nehéz meghatároznom, mert az egyesülettel mindig csinálunk valamit. Most, vasárnap rendezzük meg a Partos kápolnában a Sarlós Boldogasszony-napi búcsút, ha ezt feladatnak tekintjük, ez lesz az első, hiszen ezt szervezzük most.

–Melyek azok a felmerülő problémák, igények, melyek az ön által képviselt területen, vagyis a Pletykafaluban és környékén megoldásra várnak?

– A lakosok részéről leginkább az úthálózattal és a csatornahálózattal összefüggő kérések, kérdések érkeztek az egyesületünkhöz, ezeket próbáltuk felmérni az itt élők segítségével. Ahogy azt a kampányban is sokszor elmondtam, csak a lakossággal együtt lehet jól dolgozni. Képviselőként is várom a Pletykafaluban élőktől az ilyen jelzéseket, kibővítve most már a Nagy Imre körút és a Véső úti lakosok igényeivel is, hiszen eddig csak a Pletykafaluban tártuk fel ezeket a problémákat. A tapasztalatom tehát az, hogy az út- és csatornahálózat kérdése a legfontosabb, nyilván ezeket próbálom majd orvosolni, a lehetőségek szerint.

– Eddig a Pletykafalu Közössége Egyesület elnökeként dolgozott a településrészért. Milyen különbségek és átfedések lesznek a két feladatkör között?

– A Pletykafaluban élőket most még jobban ismerem, a Nagy Imre körúton, a Véső úton, illetve a Hunyadi úton lakókat pedig a közeljövőben szeretném megismerni. A különbség szerintem a két terület eltérő lakókörnyezetéből adódik majd, vagyis, nekem is hozzá kell majd szoknom az ottani problémákhoz. Átfedés tekintetében pedig bízom abban, hogy össze tudom majd fogni a hídon túli lakóközösséget is, és ott is megtalálom azokat az embereket, akik szeretnének tenni és tesznek is a környezetükért. Emellett megpróbálom ezeket a különböző lakóközösséget megismertetni egymással, hiszen szerintem csak akkor tudunk majd eredményesen együttműködni.

– Mikor teszi le a képviselői esküt?

– Információim szerint ez a csütörtöki közgyűlésen történik majd meg.