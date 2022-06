A megyeszékhelyen dolgozó Nánási Sándor építészmérnök nyerte el a legjobb szaktervezőnek járó Aranyceruza vándordíjat az Év tetője 2022 díjátadó gálán. A rangos szakmai elismerést egy szandaszőlősi családi ház megtervezéséért vehette át.

Ugyanennek az épületnek a kivitelezési folyamatait is méltatták az ünnepségen, ezért a rákóczifalvi Pahocsa Kálmán zsebelhette be a Magastető szekció különdíját. A két szakemberrel a munkafolyamtokról, a közös munkáról beszélgettünk a helyszínen, a szandaszőlősi családi háznál.

Izgalmasan kezdődött a ház kialakítása, hiszen az egyik kollégám kért fel, hogy tervezzek egy épületet egy szandaszőlősi telekre

– fejtette ki Nánási Sándor okleveles építészmérnök.

Azonban akkor volt az esküvőm, így két hónap haladékot kértem a kollégától, mely idő alatt meggondolta magát, és visszalépett a munkától. Ennek ellenére a feleségemmel, Nánási-Zakar Boglárkával együtt álmodtunk meg egy otthont, melyet két év alatt ezen a helyen sikerült is megvalósítani

– tette hozzá.

A fiatal építész családjával együtt segédkezett a kivitelezésben is, a homlokzatot például kilencezer bontott, kis méretű téglából állították össze. Fő céljuk az volt, hogy egy hagyományos épületet hozzanak létre.

A ház egyik érdekessége a háromszoros szinteltolásos kialakítás úgy, hogy az a környezetbe illeszkedjen, a helyi szabályokat betartva, mégis egy épülettömeget alkosson

– beszélt a szakmai részletekről is Sándor.

– A tervezett épület egyszerű formavilággal rendelkezik, a hagyományos magastetős ház újragondolása, modernizálása. A díjátadón méltatott részletek többek között az oromfal, illetve a párkányon ülő ereszcsatorna kialakítása volt. Ugyanis általában az oromfal a cserép síkja fölött helyezkedik el, mely az időjárási viszonyoktól védi a házat. Építészeti szempontból mindez kifejezetten zavaró lett volna, ezért egy nagyon egyszerű megoldást választottunk, mely mégis bonyolulttá tette a részleteket.

Süllyesztett csapadékvíz-elvezetést alakítottak ki a győztes házon Fotó: Nagy Balázs

–Hiszen a célunk az volt, hogy egy egységes felületet alkossunk, így a cserép síkjába lesüllyesztettük az oromfalakat. Mindez azt is eredményezte, hogy műszakilag meg kellett oldani a csapadék elvezetését, hogy ne folyjon be a cserép alá, ezért ott süllyesztett csapadékvíz-elvezetést alakítottunk ki. Mindemellett a párkányon ülő ereszcsatorna megoldását is kiemelték, melyet a tégla fölé helyeztünk, illetve azt, hogy a lefolyót a tégla falába építettük, ami nagyon ritkán fordul elő az épületeknél – sorolta a fiatal mérnök.

Az Év tetője 2022 Magastető szekció különdíját Pahocsa Kálmán kivitelező tudhatja magáénak, aki nem először kapott ilyen elismerést.

Nagyon szeretem ezeket a szakmai megméretéseket, hiszen ilyenkor az ember látja, hogy ő maga hol tart, illetve hogy a szakma milyen irányt vesz

– kezdte mondanivalóját a többszörösen elismert kivitelező.

– Igazán átgondolt és – fiatal kora ellenére – szakmailag magas szinten dolgozó mérnökkel dolgozhattam együtt. A fizikai nehézségeket leszámítva semmilyen akadályba nem ütköztünk, így minden zökkenőmentesen alakult az építkezés során. Sándorban nagy odaadás és alázat van a szakma iránt, hiszen maga burkolta és festette a házat, illetve a külső téglaburkolatot is a két kezével készítette. Mindemellett egy kiváló bádogossal, Simon Róberttel is együtt dolgozhattam az épületen, aki szintén több szakmai elismerésben részesült már pályafutása során. Ez a projekt számomra is nagyon fontos volt különlegessége és a jól átgondolt tervek miatt, így örülök, hogy részese lehettem mindennek – tette hozzá az ács és tetőfedő mester.