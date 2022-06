Igazi ritkaságot figyelhetnek meg a korán kelők mostanában a hajnali égbolton, napkelte előtt öt bolygó sorakozik fel: balról jobbra a Merkúr, a Vénusz, a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz.

– Ez az úgynevezett bolygósorakozó egy-két hétig még látható lesz a hajnali égbolton. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, hiszen a Jupiter nagyon fényes és viszonylag a Szaturnusz is, csak azt nehezebb felismerni. A Vénusz bolygó közelebb van a horizonthoz és nagyon ragyogó, a Mars halványabb, a Merkúr viszont alig észrevehető. Egyébként még az Uránusz is ott van a Vénusz mellett, de azt már szabad szemmel nem lehet látni, pláne a hajnali derengésben, leginkább csak mi, csillagászok tudjuk, hogy ott van. Tehát gyakorlatilag szinte minden bolygó látható szép sorban napkelte előtt a reggeli égen – részletezte a jelenséget Ujlaki Csaba szolnoki csillagász.

Mint mondta: legutóbb hasonló együttállás 2004-ben történt, vagyis nem gyakori látványosságról van szó.

Mint megtudtuk: a hónap további részében egyre könnyebb lesz megfigyelni a Merkúrt is, de a bolygók közötti látszólagos távolság folyamatosan nő majd. Június 24-én ráadásul a Hold is csatlakozik a bolygókhoz, állandó kísérőnk a Vénusz és a Mars között lesz látható.

A június más látványos égi jelenséget is tartogat, ami júliusban is megismétlődik.

A köznyelvben szuperholdnak nevezett jelenség kétszer is láthatóvá válik majd.

– Ez tulajdonképpen egy telehold, de legalább tizennégy százalékkal nagyobbnak és harminc százalékkal fényesebbnek látszik, hiszen ilyenkor van leginkább a Hold a Föld közelében – magyarázta a szakember.

Mint kifejtette: idén június tizennegyedikén és július tizenharmadikán figyelhetjük meg ezt a különleges jelenséget.

De augusztusban sem maradunk látványos égi jelenség nélkül, hiszen érkezik a híres meteorraj, a Perseidák.

– Július közepétől egy-két meteor már látszik majd belőle, de a leglátványosabb csillaghullás augusztus tizenkettedikén este, illetve a hajnali órákban várható – vetítette előre Ujlaki Csaba. A Perseidák az egyik legismertebb, fényes meteorokat és sűrű hullást produkáló meteorraj. A hullócsillagokat Szent Lőrinc könnyeinek is nevezik.

Harminc éve felrobbant üstökös hagyott emléket

Ujlaki Csaba csillagász azt is elmondta: múlt héten egy nagyon látványos hullócsillag-kitörés érte el a Földet, melyet a texasi McDonald Obszervatóriumból figyeltek meg szakemberek. Az eseményen magyar expedíció is részt vett.

– Ezt a jelenséget az okozta, hogy egy, a Napot megkerülő, úgynevezett rövid periódusú üstökösökből kiszabaduló porszemcsékkel találkozott a Föld. Bár korábban megjósolták, mégis eléggé váratlan volt ez a csillaghullás. Ez az üstökös még 1995-ben esett szét darabjaira, a maradványainak felhőjén haladt át május utolsó hetében a Föld – ismertette az érdekes jelenséget a szakember.