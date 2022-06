Csütörtökön ünnepélyesen átadták Besenyszögön az ÉN IS VAGYOK! Mozgássérültek Egyesületének segédeszközparkját és bemutató termét.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő, valamint jelen voltak a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása munkatársai is.

Az egyesületnek többéves vágya valósult meg ezzel a projekttel.

Fehérváry Tünde elnökkel évekkel ezelőtt is beszélgettünk már arról, milyen nehéz hozzájutni egy-egy eszközhöz, van, hogy a beszerzéséhez több száz kilométert is kell utazni egy lerakathoz. Sokan ráadásul nem engedhetik meg meg maguknak, hogy kifizessék azt az összeget, amiért piaci áron hozzájuthatnak egy adott termékhez, nem egy eszköz pedig hiánycikk is. Az új besenyszögi lerakat így hiánypótló szerepet tölt be, egyedüli jelleggel a megyében.

Az sem elhanyagolható szempont, hogy aki bérelni, vásárolni szeretne, kellemes környezetben, szépen kialakított bemutatóteremen ismerheti meg a rendelkezésre álló alkalmatosságokat, készülékeket, sőt szakemberi segítséget is kap az eszközök kiválasztásához, használatához.

Külön érdekesség, hogy az eszközpark létrehozásához a szervezet egyik önkéntese, munkatársa és tisztségviselője térítésmentesen ajánlotta fel a saját tulajdonában lévő épületet. A belső munkálatok elvégzésében pedig a Szolnoki Szakképzési Centrum támogatásában szobafestő tanulók, valamint önkéntesek is közreműködtek.

A bemutatóterem hangulatáról látványos fotókkal is gondoskodtak, melyeken az egyesület tajai láthatók az eszközökkel.

A lerakatnál Norvégiából behozott használt, de újszerű gyógyászati- és ápolástechnikai segédeszközök széles választékát tudják biztosítani, de vannak eszközök, melyekhez felajánlás útján jutottak, illetve “megörökölt” az egyesület. Pályázatok útján és támogatásokból 1,1 millió forint értékben szerelkeztek fel különféle alkalmatosságokkal. Ha valakinél fölöslegessé válik egy segédeszköz, ami még jó állapotú, használható, azt az egyesület továbbra is átveszi.

A kerekesszéktől az elektromos betegágyon át az emelő, állító és a járást segítő készülékekig, fürdető- vagy ápolási székig a legkülönfélébb eszközök elérhetők, melyekről a kölcsönzés, vásárlás módjával együtt a www.enisvagyok.hu honlapon lehet tájékozódni. Nem csak felnőtteket, de gyermekek életét is megkönnyíthetik az eszközökkel.

Mint Fehérváry Tünde hangsúlyozta: nem a haszonszerzés a céljuk, hanem, hogy segítsenek az érintetteknek.

– Azt tervezzük, hogy megyeszerte önkormányzatokat, szociális otthonokat keresünk fel, nyílt napokat tartunk a helyi lakosság számára, hogy bemutassuk az eszközeinket. Sokan ugyanis csak kis részüket ismerik ezeknek, amit nem ismernek, azt nem is használják. Attól sem kell tartani, hogy bonyolult a kezelésük, valójában nagyon is egyszerű – hangsúlyozta Fehérváry Tünde.

– Minél szélesebb eszközkínálatot ismernek meg a mozgásukban akadályozott emberek, annál nagyobb lesz az esélyük, hogy megtalálják a számukra legmegfelelőbbet, és ezáltal az élétminőségük, életkedvük is pozitív irányba változik – folytatta.