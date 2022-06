Az eredetileg jogászként tevékenykedő Keszler Ágnes egy nap ékszerkészítésre adta a fejét.

Elmondása szerint azóta sokszor annyira belemerül egy-egy munkába, hogy képes éjjel nappal alkotásain dolgozni. Cikkünkben kiállításáról és az ékszerekhez fűződő élményeiről is mesélt.

Gyermekkorom óta gyöngyökkel foglalatoskodom

– kezdte történetét Keszler Ágnes ékszerkészítő.

– A sokak által ismert gyöngyfigurákkal kezdődött, ugyanis teljesen rabul ejtett az elkészítésükkel járó munka. Egészen fiatalkoromra vezethető vissza a gyöngyökkel való kapcsolatom, gyorsan szenvedélyemmé vált ez a tevékenység. A jogi pályát követően saját vállalkozásába fektette az energiát. – Mindig is a látványos ékszereket kedveltem a legjobban – folytatta Ágnes.

– A nyakékek a kedvenceim. Míg jogászként tevékenykedtem, többször viseltem feltűnő és látványos ékszereket, hiszen egy-egy unalmasabb ruhadarabot kifejezetten jól feldob egy szép nyakék vagy fülbevaló. Mindez jellemzi az általam kreált darabokat is. A textúrák és a különböző gyöngyök, illetve az ásványkínálat az, ami elvarázsolt. Ezek hatására éreztem, hogy ékszerekkel kell foglalkoznom. Úgy vélem, hogy a legfontosabb alapanyag a kásagyöngy, illetve a préselt és csiszolt gyöngyök, melyek üvegből készülnek. Akadnak tenyésztett, valamint igazgyöngyök is, illetve ásványok, melyek sokkal nemesebb alapanyagok.

Ez a különleges nyakék is Keszler Ágnes keze munkája Fotó: Nagy Balázs

Jómagam bármelyik anyaggal szívesen dolgozom. A minap például a kezem ügyébe került egy gyöngyszövéses technikával készült táska, melyet évekkel ezelőtt készítettem. Kellemes emlékeket hozott magával, még a mai napig emlékszem, milyen fáradalmas munkával készítettem ezt a csodálatos, majdnem egy kiló üveggolyóból álló táskát. Az alkotó több különleges darabot is megmutatott nekünk. Ezekre nagyon büszke, hiszen akadnak köztük nem mindennapi ékszerek is.

Használtam már farmert és parafát is alapanyagként

– fejtette ki Keszler Ágnes.

– Sőt, van olyan nyakékem is, mely egy gyöngyből készült pávát ábrázol. Ez lazán az ember nyaka köré omlik lilás-kékes, illetve zöldes árnyalatokban pompázó pávaként. Munkáimat mindig az ásvány és a gyöngy formája alakítja, ehhez igazítom a többit is, nem volt ez másként a pávát ábrázoló nyakéknél sem. Ez a darab a második nyakékalkotásom volt, melyet a madár színei és kecses formái inspiráltak. Szerintem ez az a darab, ami öltöztet egy nőt, hiszen csodálatos kiegészítője lehet egy ruhának – tette hozzá Ágnes, aki szerint sok hölgy jobban érzi magát az ékszerek hatására.

– A nyakékek a kedvenceim, sokszor egy hétig is készítem őket – mesélte az ékszerkészítő. – Szerintem a nagyobb nyakláncok igen jelentőségteljesek és mutatósak, jómagam sokszor hordom őket hétköznapokon is, hiszen nagyon jól feldobnak egy-egy ruhaszettet. Azt látom, hogy sokszor a hölgyek is sokkal kisugárzóbbak egy-egy ékszer viselésétől, így azt gondolom, hogy minden nőnek szüksége van olyan darabokra, melyeket szívesen visel magán...