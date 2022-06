– Azért esett a választás a kenderesi alapszervezetre, mert sok mindenben élen járt a Covid időszaka alatt. A megyében elsőként kezdtek maszkvarrásba, részt vettek az adománygyűjtésekben, sőt, önállóan is kezdeményeztek gyűjtéseket. Sok esetben szükség is volt rá, mert amikor a Kenderesi Alapgondozási Központban az idősellátásban kiesett az összes dolgozó, akkor Erzsike önkénteseivel olyan embereket látott el – bevásárlás, postai befizetés –, akiknek nem voltak hozzátartozóik.

Területemen a kenderesi a legtevékenyebb és a leginkább vöröskeresztes eszméket hirdető alapszervezet, élen a vezetőjükkel – foglalta össze röviden Orvos Anetta, aki maga is hosszú évek óta tagja ennek az alapszervezetnek.

A kisújszállási 625-ösbe jártam, férfifehérnemű-készítőnek tanultam, gyakorlatilag 1972 óta vagyok vöröskeresztes önkéntes

– vette át a szót Őzséné Juhász Erzsébet.

– Később elvégeztem a házi gondozóit a Vöröskereszten keresztül, majd kereskedő boltvezetői, 2009-ben pedig szociális gondozó ápolói végzettséget szereztem. Ebben dolgoztam eddig, most a felmentésemet töltöm, októbertől nyugdíjas leszek. 2019-ben lettem a helyi Vöröskereszt vezetője. Az önkéntes munkában a lányom, Izabella is részt vesz, aki az Ifjúsági Vöröskeresztnél tevékenykedik, és mindketten tagjai vagyunk a Tisza Mentőcsapatnak – részletezte az Év önkéntese, aki igyekszik minden segítségre szorulót felkarolni.

– Tavaly a Covid alatt ruhabörzét szerveztünk Kenderesen és Bánhalmán. Adományainkkal egyik hétfőn Kenderes, míg a rá következő hétfőn Bánhalma lakosságát támogatjuk. Irodánk a termelői piac épületében található, most virágokkal szépítjük, a pavilon alá pedig lócákat szeretnék. Kazinczy Sándor kollégám az adományok fuvarozásában segít bennünket. Gyermeknapon például a retró Zukjára is felülhettek a lurkók, de egy rendőrautót is kipróbálhattak. A lakosok pedig palacsintát sütöttek nekik. A felnőtteknek volt vércukor- és vérnyomásmérés Ábrahám Istvánné jóvoltából – sorolta Erzsébet, aki elmondta: sok a rászoruló Kenderesen.

– Van, hogy a sajátomból adok, ha épp nincs adomány az irodánkban. A napokban már harmadszor tért be hozzánk egy asszony, aki krízishelyzetbe került, neki legutóbb már a saját élelmiszeremből adtam. Olyan is előfordult, hogy a bánhalmi alapszervezettől kértem adományt egy kenderesi családnak – árulta el a díjazott, aki a budapesti ünnepségen nagyon meghatódott.

– Egyszerűen képtelen vagyok leírni, mit éreztem. Csak azt tudtam, hogy az alapszervezetem elismerést kap. Amikor pedig a nevemet hallottam az Év önkénteseként, majdnem elsírtam magam. Ez a díj arra ösztönöz, hogy kis csapatommal újabb feladatokat oldjunk meg, és továbbra is segítsük a hozzánk fordulókat – szögezte le Őzséné Juhász Erzsébet.