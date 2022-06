Fontos a határozott fellépés

Feljebb szó esett a házi kedvencek szállításának részletes szabályairól, ezen kívül van azonban még néhány megfontolandó tanács, mellyel könnyebbé tehetjük saját, illetve kutyánk utazását is.

A kutyatartással foglalkozó szakportálok szerint fontos, ha már kölyökkorban is megpróbáljuk megismertetni kutyánkat a vonattal. A tülekedés és a hangosbemondó még a legnyugodtabb ebeket is nyugtalanná teheti, így fontos a rutin megszerzése. Ezen kívül, mint minden helyzetben, itt is fontos a gazda határozott, nyugalmat sugározó fellépése, így a kutya tudja majd, nem fenyegeti semmiféle veszély a vonaton vagy a pályaudvaron. Amennyiben mégis idegesnek látná kedvencét, ne feledje, a simogatás, túlzott nyugtatás itt is ellentétes hatást vált ki, ezzel ugyanis csak megerősítjük őt abban, hogy okkal fél.

Szintén a nyugodtabb utazást segítheti, ha az indulást megelőzően fél napban a kutyának már nem adunk enni, mivel így nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy nagy dolgát a vonaton kelljen elvégeznie. Lényeges információ még, hogy az utazás megkezdése előtt vigye ki többször pisilni, hogy hólyagja a lehető legüresebb legyen.