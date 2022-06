Több mint hetvenen álltak rajthoz a I. Szent Flórián Lovagjai Lépcsőfutó Bajnokság második állomásán a Vízügyi székháznál szombaton. A rajtot követően minden versenyző egy tömlőt csatlakoztatott a tűzcsaphoz, betörte az kihelyezett ajtót és indult a lépcsőházba, hogy meghódítsa az épület legfelső emeletét. A tűzoltók egymást biztatták, hárompercenként indították a versenyzőket.

– A Magyar Tűzoltósport Egyesület azzal a céllal hívta életre a megméretést, hogy a tűzoltók ne csak kitartásukat és erejüket, hanem technikai tudásukat is megmutathassák, éppen ezért van úgy összeállítva a sorozat, ahogy.

A védőfelszerelés már önmagában is húsz-harminc kiló súlytöbbletet jelent. Ha ez nem lenne elég, akkor olyan feladatokat is teljesíteni kell, amelyekkel a valós szolgálat közben is találkoznak, például táplálást szerelnek, nyolcvan kilós bábut mentenek, vagy éppen porral oltó készülékeket cipelnek emeleteken át

– részletezte a versenyzőkre váró feladatokat Németh Ádám, szervező.

Az alapítók között számos olyan hivatásos tűzoltó van, akik közép- illetve nyugat-európai versenyen megfordultak és a tapasztalataikat szeretnék átültetni a gyakorlatba, oly módon, hogy itt Magyarországon is hasonló versenyeket szerveznek. Az idei első bajnokság három állomásból áll, Szombathelyen volt az első forduló, Szolnok után szeptemberben Budapestre utaznak a tűzoltók.

– Nyíregyházától Szombathelyig az ország minden pontjáról érkeztek a versenyre, több mint hetvenen neveztek. A mentőszolgálat munkatársai is csatlakoztak, nekik „mindössze” annyi a feladat, hogy mentős táskával lépcsőznek, illetve a legfelső emeleten egy percen át szabályosan újraélesztenek egy ambubabát. Civilek is nevezhettek, számukra nem biztosítunk bevetési védőfelszerelést – sorolta.

A legfelső emeletre érve egy érmet akasztottak a versenyzők nyakába.

– Trifetta jellegű próbatételen három éremből álló kollekciót szerezhetnek meg az indulók. A későbbiekben, tervek szerint jövőre szervezünk majd ilyen sorozatot. Viszont idén is próbára tehetik még magukat a tűzoltók, alig egy hónap múlva július 2-án Balatonlellén crossfit bajnokságra várjuk őket. Ott nem a technika, hanem inkább az erőnlét számít majd – utalt a következő megméretésre Németh Ádám.

A szervezet számára igen megterhelő a tizenöt emelet

Kovács Attila Veszprémből érkezett. A legfelső emeletre érve alig várta, hogy a légzőkészüléket levehesse magáról. Néhány perc szusszanás után bírtuk szóra. Elmondása szerint futással edz, egy-egy párás napon erdőben végigedzett távot majdnem olyan kimerítőnek véli, mint a légzőmaszkban futást.

A szegedi Cservák Zoltán kezdőnek véli magát, a fejlődést saját eredményén érzi. Jelenleg a Csongrád megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál dolgozik informatikusként.

– Úgy kezdődött, hogy nekem eszem ágában nem volt ilyen versenyre jelentkezni, de a tűzoltó kollégák rábeszéltek, hogy próbáljuk ki magukat. Az első alkalommal kétszer azt éreztem, hogy vége, a másodiknál már csak egyszer, most úgy gondolom jól bírtam.

A vonulós tűzoltók a laktanyán belül edzhetnek, van felkészülési idejük, légzőkészülékben gyakorolhatják a lépcső futást, nekem némiképp nehezebb.

– Megleptem magam egy tizenöt kilós súlymellénnyel és ezzel hozom magam formába. A töltésen talált lépcső két emeletnek felel meg, fel-le futok tízszer a súllyal, utána leveszem sprint, végül kétszázméter intervallum futás. Magamhoz képest drasztikus javulást érzek, de az eredményem még így is csak a mezőny második felére lehet elég – mondta.