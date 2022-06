– A századforduló első motorjai fogtak meg. Ezeket az 50 és 70 köbcenti közötti motorkerékpárokat mintegy tisztelgésként készítem az egykori versenyzők bátorsága előtt, akik minimális biztonsági feltételek mellett, faborítású oválpályán rótták a köröket. Szinte fék nélkül versenyeztek, pedig némelyikük akár 150-180 kilométer per órás sebességre is képes volt – mesélt Kovács Zoltán arról, miért éppen a 100-120 éves modellek lettek az igazi kedvencei.

Mint mondta: sok-sok archív filmet és szakkönyvet olvasott erről az időszakról, vagyis az ezerkilencszázas évek motorversenyeiről, és persze az ezeken használt járművekről.

Az első, fekete színű motorkerékpárt 2016-ban kezdte el építeni, a harmincöt-negyven kilométer per órával közlekedő jármű elkészítése három évig tartott. Ám mint mondja, első alkotásával még további tervei vannak, hiszen szeretne egy oldalkocsit is hozzáépíteni. A második gyorsabban elkészült, hiszen már több eszköz állt a rendelkezésére. A bordó színű modell négy-négy és fél hónap alatt épült meg, ez már előzetes számítások szerint akár hatvan kilométer per órával is roboghat.

– Semmiféle rajz, tervrajz nem áll rendelkezésre ezekhez a motorkerékpárokhoz. Az alapanyagokat is igyekszem a környezetemben talált tárgyakból megoldani. Adott például egy rézkilincs, egy ajtókilincs, a formája alapján kigondolom, hogy mire tudom használni az építés során, majd elkészítem, és beeszkábálom. Az üzemanyagtartályokat például esőcsatornából forrasztom össze. Törekszem arra, hogy a lehető legtöbb alkatrészt egyszerű dolgokból, saját kézzel készítsem el, és ne legyártassam valahol. Persze, van amit lehetetlen otthon elkészíteni, például az abroncsokat, küllőket, ezeket meg kell vennem. A festéseket, a csíkozást, a polírozást, a vezetékelést, az elektromos eszközöket, vagy a motorok összeépítését viszont mind én végzem – sorolta a feladatokat.

Amellett, hogy a régi motorkerékpárok megépítéséhez elengedhetetlen a kreativitás, a szükséges tudás is a rendelkezésére áll.

Autóvillamossági szakmám van, mellette tanultam autószerelést is, továbbá a harmincéves motorszerelői tapasztalatom és a szakirodalmak segítenek az építésben

– magyarázta Zoltán, aki egy helyi motorosklub tagjaként különböző motorokat újít fel, a többiek járműveit is szervizeli.

A szakember most egy harmadik, különleges motorkerékpár megépítésére készül, amit az elsőhöz hasonlóan századfordulós modell alapján készít majd el.

Jelenleg minden idejét munkája és hobbija tölti ki

Kovács Zoltán eddig két motorkerékpárt épített a semmiből, de számosat felújított már. Jelenleg kilenc motor áll a garázsában, köztük például egy ötvenes évek előtt készült Vespa robogó. Mint mondta: ezek a járművek jelentik most a szerelmet, munkája és különleges hobbija mellett nem hiszi, hogy a családra lenne elég ideje.

– Tízórás műszakban dolgozom, ezután még hét-nyolc órán át szerelek. Ilyenkor, a jó idő beköszöntével a hétvégék rendezvényekkel telnek. Nemrég Szarvason voltunk, a minap Törökszentmiklóson, de Hajdúszoboszlóra, Nagykörűbe, Dévaványára is kaptunk felkérést a klubbal, motorosbemutatókra. Fontosnak tartjuk az óballai falunapot is, ahová több mint ötven motorkerékpárt viszünk majd el. Szívesen várjuk az érdeklődőket, és a kérdéseket is – mondta a motorépítő.