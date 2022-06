Mint azt a szolnoki szakértő kifejtette, a megyeszékhelyen a kiadó másfél-két szobás lakásokra van legnagyobb kereslet, ahogyan a vásárlók is ilyenhez szeretnének elsősorban hozzájutni. Egy jó kialakítású, modernebbül felszerelt lakás gyorsan bérlőre talál, így mondhatni, hogy hiány is van belőle. Emellett igény van a nagyobb méretű, jobban felszerelt, drágább lakásokra is, főként cégvezetők, sportolók, külföldi menedzserek képezik ezek célközönségét. Akad azonban olyan, amire nagy igény lenne, de hiány van belőle: ez a bérbe vehető családi ház. Nem jellemző, hogy bérbeadási céllal vásárolnának kertes házat, ez nagyon meggondolandó, hiszen annak árából esetenként több lakáshoz is hozzá lehet jutni – fejtette ki Gávris Szabolcs.

Az ingatlanirodánál változatlanul a belvárosi albérletek a legkeresettebbek.

A bérlőknél fontos szempont, hogy a bérlemény essen minden fontos célponthoz közel, legyen jó a közlekedés. Elsősorban gázfűtéses lakásokat szeretnének a vásárlók.

Lényegében a nagyobb megyei városok tekintetében is ugyanez a helyzet. Az viszont egyáltalán nem jellemző, hogy az ingatlanirodán keresztül kistelepüléseken szeretnének albérletet találni.

Érdemes lefényképezni a mérőórákat

Albérlőként vajon mire ajánlott ügyelni a lakás átvételekor? Az ingatlanszakember azt javasolja, mindenképpen fényképezzük le átvételkor a mérőórák állását. Ha pedig hiányosságok, hibák tapasztalhatók a lakás állapotát illetően, azt mindenképp dokumentálják írásban, így nem fordulhat elő, hogy a tulajdonos esetleg utólag a bérlővel akarja megfizettetni, mint általa okozott kárt...