A helyiek, illetve turisták által oly kedvelt olvasókuckó nemcsak a könyvek szerelmeseinek, hanem a játékot kedvelőknek is kedvez.

Az önkormányzat által biztosított faház mellett asztalokat és plédeket helyezünk ki a partra, ahol a családok az olvasás mellett kártyázhatnak, illetve társasjátékozhatnak is

– fejtette ki a szoljon.hu-nak Prinyi Tünde, a Városi Könyvtár és Információs Központ igazga­tója.

– A könyvkölcsönzés mellett újságolvasással, társasjátékozással, rajzolással és színezéssel várjuk a látogatókat, így hozva létre egy nemcsak a helyiek, hanem a turisták által is kedvelt pihenőhelyet.

A négy éve létrejött strandkönyvtár idén július 5-től 22-ig üzemel a szabadstrand partján, ahol leginkább szépirodalmi művekkel, krimikkel és könnyű olvasmányokkal készülnek a látogatók számára.

– Körülbelül százötven könyvet szállítunk a helyszínre, ahol kollégáink készségesen segítik majd a kölcsönzést – folytatta a könyvtárigazgató.

– A három hét alatt bárki díjtalanul válogathat a kiadványokból, melyeket a strandkönyvtár működési idejének végéig kell visszahozniuk. Számtalan tiszafüredi, illetve visszatérő turista kedveli ezt a fajta kölcsönzési módot, sokan vannak, akik csak leülnek olvasni, majd vissza is adják a könyvet. Azonban akadnak olyanok is, akik a fák közé beülve átolvassák az aznapi újságokat. Főként könnyedebb olvasmányokkal készülünk látogatóinknak, elsősorban válogatott szépirodalommal, novellákkal, krimikkel és mesékkel találkozhatnak majd az érdeklődők. A korábbi évek tapasztalatai alapján az olvasók pár nap múlva vissza is hozzák a kikölcsönzött könyveket, azonban akadnak olyanok is, akik kivárják a háromhetes időtartamot.