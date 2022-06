A történelmi Magyarország és egyben a Kárpát-medence mértani közepén, Szarvason található hazánk egyetlen interaktív makettparkja, a Mini Magyarország.

A tószegi vasútállomás egy nagy méretű terepasztal közepén áll Fotó: Mészáros János

Az ország legnagyobb arborétumában, a Körösök szívében festői környezetben lévő Szarvasi Arborétumban a látogatók felfedezhetik és soha nem látott perspektívából ismerhetik meg az ország történelmi jelentőségű épületeinek, hajóinak, vonatainak minden apró részletében kidolgozott kicsinyített másait.

A budapesti Lánchíd is megihlette az alkotókat Fotó: Mészáros János

A szolnoki Szigligeti Színház impozáns épülete mellett a tószegi vasútállomás mini változata is megtalálható olyan ismert épületek között, mint a gyulai vár, a szegedi dóm, vagy a Kaposvári Csíky Gergely Színház. A park időközben Erdély nevezetességeivel is bővült, így már akár a dévai várig, vagy a kolozsvári Szent Mihály-templomig is elkalandozhatunk.

Több száz év történelmi hagyománya, építészete és neves eseményei elevenednek meg a látogatók szemei előtt.

Utolsóként a Felvidék és Kárpátalja szépségei és építészeti különlegességei kerültek be a parkba, így már egészen a pozsonyi várig, a Magyar Szentek templomáig, vagy akár Huszt váráig is barangolhatunk a Mini Magyarország területén. Képeink a makettparkban készültek.