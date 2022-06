– Értelemszerűen a nyári időszakban jóval több vizet használunk, mint a hideg hónapokban. Alapból többet iszunk – főként csapvizet –, és a kerti munka, fűnyírás után is általában szükség van egy plusz zuhanyzásra napközben, szóval többször nyitjuk meg a csapot. A gyermekeink kis medencéjét is fel szoktuk tölteni – mesélte egy szolnoki családanya.

Bizony, ezekben a napokban egyre több medence telik meg megyeszerte, és sok másra is több vizet használunk, ezáltal alaposan megnő a vízfogyasztás. Mindezt a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. adatai is alátámasztják. A vízműcég szolgáltatási területén tavaly nyáron átlagosan 25–30 százalékkal, de volt olyan település, ahol 50 százalékkal is több víz fogyott a forró napok alatt, mint a téli-tavaszi időszak heteiben.

– Törökszentmiklóson előfordult olyan hét, amikor az emelkedés 30 százalék volt, Jászberényben pedig 35 százalék. Természetesen mindeközben is folyamatosan kontrollálva, mérésekkel ellenőrizve, jó minőségben tudtuk biztosítani a nagyobb mennyiségű ivóvizet a településeken. A 100–300 méter mélységű kutakból származó víz tisztaságát, vízösszetételét a rövid ideig tartó magasabb hőmérséklet sem befolyásolta jelentősen – számoltak be róla a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. illetékesei.

Mindezzel együtt nem kérdés, hogy muszáj vigyáznunk vizeink tisztaságára, sőt, magára a vízre, és érdemes takarékoskodni azzal. Bármikor előfordulhat, hogy nem áll korlátlanul rendelkezésünkre ivóvíz. Számos praktika van, hogyan csökkenthetjük a vízfogyasztásunkat.

– A sokszor emlegetett fürdés: inkább zuhanyozzunk, mint kádba üljünk, na és persze jól tudjuk már azt is, hogy fogmosás és borotválkozás közben zárjuk el a vizet. Ha tehetjük, gyűjtsünk esővizet locsolásra és kocsimosásra. És mindenképpen ügyeljünk a vízcsapokra, mert egyetlen csöpögő vízcsap havonta mintegy százhetven liter vízveszteséget is jelenthet – sorolták a praktikákat a vízügyi szakemberek, akik arra is felhívják a figyelmet, hogy a spórolás mellett a vizek tisztaságának megóvása is legalább olyan fontos.

E szerint ne feledkezzünk meg arról, hogy a használt sütőolaj, a háztartási hulladék, ételmaradék, a nedves törlőkendők nem valók a csatorna- és vízelvezető-hálózatba.

Tudatos vásárlással sokat spórolhatunk

Vízhasználatunkat az úgynevezett vízlábnyom jellemezi. Ennek mértéke mutatja, hogy mennyi vizet használunk el összesen közvetlenül és közvetetten a fogyasztási cikkeinken keresztül. Nem csak akkor fogyasztunk vizet, amikor iszunk, főzünk, fürdünk vagy mosunk, mindenhez, amit megfogunk, magunkra veszünk, megeszünk, vízre van szükség.

Egy szem paradicsom „előállítása” például 13, egy szem alma 70, egy tojás 135, egy tábla csokoládé 1700, míg egy kiló csirkehús 3900 liter vizet igényel. Vagyis az állati eredetű termékek előállításához akár 10–20-szoros mennyiségű víz is szükséges a növények termesztéséhez képest. Kevesebb húsfogyasztással tehát vizet spórolhatunk.

De egyéb fogyasztási cikkek előállításához is elengedhetetlen a víz. Az egyik legnagyobb vízfelhasználó a textilipar, melynél egy fehér póló gyártása 2700 liter vizet igényel. Ha mindenki csak kilenc hónappal tovább hordaná a ruháit, azaz ritkábban vásárolna újat, a ruhaipar szén-dioxid-kibocsátása és vízfogyasztása akár 20–30 százalékkal is csökkenhetne.