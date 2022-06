A rákóczifalvai Pozderka Lászlónak már harminc éves tapasztalata van a spárga termesztésében, a szolnoki piacon a szezon kezdetétől árulja a zöld növényt.

Nagyon későn jött a tavasz, gyakorlatilag április legvégén lehetett elkezdeni a spárgát szedni Rákóczifalván – osztotta meg hírportálunkkal tapasztalatait.

– A termesztésével idén sem volt gond, de a májusi szárazság kicsit visszavetette a fejlődését, vékonyabban lettek a sípok. A termelés költségei viszont jelentősen megemelkedtek, mind a munkaerő, mind a műtrágya árának növekedésével. Mondhatni, háromszorosára drágult a spárga előállításának költsége. Ebből kifolyólag én is viszonylag magas értékesítési árral tudtam megkezdeni a szezont. Alapvetően megvolt e növény iránt a kereslet, sokan várták, hogy megjelenjen a piacon, az árát viszont magasnak találták a vevők, nem is vásároltak a spárgából annyit, mint a korábbi években. Azt tapasztaltam, hogy összességében körülbelül kétharmadára esett vissza a forgalom. Az emberek idén jobban meggondolják, mire adják ki a pénzüket. A pandémia alatt ráértek otthon főzőcskézni, kísérletezni, most viszont sokan más módon megoldják az étkezést. Ez megérzik az árusok is – nyilatkozta.

Pozderka László elmondta, Németországban lényegében össze is omlott a spárgapiac, ami visszahatott a magyar exportra is. Mivel nem tudtak annyi spárgát kivinni, az itthoni piac telítetté vált, ezzel csökkenni is kezdtek az árak. Ők is folyamatosan figyelemmel kísérték, miként alakulnak a multik üzleteiben az árak, és ahhoz igazodtak.

– Engednünk kellett nekünk is az árból, ha azt akartuk, hogy megvegyék. De mondhatjuk, hogy az ára miatt szinte luxuscikké vált a spárga. Most hétvégén a szolnoki piacon jó volt a forgalmunk. Viszont Rákóczifalván hamarosan befejeződik a szedés, véget ér a szezon. Persze lesz még, ahol érdemes lesz keresni később is. Összességében azt mondhatom, idén kevesebb spárgát adtunk el, és kevesebb is volt rajta a hasznunk.

Balogh Károlyék idén kaptak rá a spárgaevésre, a hévégén is bevásároltak belőle.

– Láttuk a piacokon korábban is, hogy lehet kapni, de egyikünk családjában sem volt hagyománya a belőlük készült ételeknek, így nem foglalkoztunk vele. Most tavasszal vettem részt egy baráti összejövetelen, ott többféle spárgaétel is volt, és nagyon ízlett – jelezte a férfi.

– Megkértem a feleségem, hogy készítsen ő is rakott spárgát. Kiderült, az ő ízlésének is megfelel, sőt, a fiunknak is ízlett. Így most receptek alapján minél többféle elkészítési módot kipróbálunk, amíg tart a szezon.

Mindig a frisset érdemes keresni

Piacon a termelőktől általában jobban megéri spárgát vásárolni, mivel ők frissen szedve árulják, míg az üzletláncoknál könnyebben kifoghatunk olyat, ami már több napja a polcokon áll, annak pedig már nem olyan a minősége. A frissességét a spárgasíp alján ellenőrizhetjük, ott ugyanis meglátszik, ha fonnyadt. Azt is érdemes szem előtt tartani, hogy ha a rügyek már nyitottabbak, akkor eleve fásabbak lehetnek a sípok is.

E növényt jellemzően kötegekben árulják. A növény zsenge, megvastagodott hajtásait, sípjait fogyasztjuk a legkülönfélébb módon elkészítve vagy akár nyersen is. A sípok nem csak ízletesek, de is gazdagok A, B1, B2, C és E-vitaminban is, emellett folsav, kalcium, vas, foszfor és kálium tartalmuk is jelentős.