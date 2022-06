A „Jövőnket alakítjuk, ám a múltunk örök!” mottó jegyében rendezték meg a XXVI. Jász Világtalálkozót, mely ezúttal is lehetőséget adott a jász önazonosság kifejezésére és az összetartozás erősítésére. Jánoshida 17 év után immár második alkalommal adott otthont a seregszemlének. Színes programokkal, nagy vendégszeretettel várták a látogatókat, akik megismerhették a falu életét és értékeit is. A háromnapos esemény fénypontja ez alkalommal is a szombati díszünnepség volt. A jászok főpapi szentmiséjét dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrálta a Keresztelő Szent János születése templomban.

– A jászok mindig is fontosnak tarották a szabadságot. Keresztények évszázadok óta a magyarság keretein belül. Első szabadságukat Jézus Krisztusban kapták meg. A megváltás, a redemptio Jézus Krisztustól érkezett – emlékeztetett az érsek atya.

A jász és a Jászságból kirajzott települések felvonulását követően a felújított premontrei rendház udvarán gyűltek össze a résztvevők. A díszünnepség lélekemelő hangulatát Sasvári Sándor és lánya, Sasvári Léna műsora alapozta meg.

Daban horz!

– üdvözölte az egybegyűlteket jász nyelven Eszes Béla polgármester.

„Ez a hely a tiéd, ahol érik a fény”

– idézte Jánoshida himnuszát, melynek immár tizenhét éve jelentős összetartó ereje van a településen.

– A világtalálkozóhoz és szülőfalunk mindennapi életéhez is többen kellünk, mert csak együtt sikerülhet – tette hozzá, majd köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki bármilyen formában segítette a rendezvényt.

Dr. Vitályos Eszter miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár a rendezvény egyik védnökeként szólt a jászokhoz.

– Világunk újból felbolydult. Ebben a helyzetben csak az maradhat meg, akit erős gyökerek kötnek a földhöz, akit erős kötelékek fűznek a családjához, a környezetéhez, a közösséghez. A Jászok Világtalálkozója ezekről a kötelékekről szól nekem, arról, mi az, ami összetart – osztotta meg ünnepi gondolatait.

Pócs János a térség országgyűlési képviselője köszönetét fejezte ki a polgármestereknek, hogy vállalták és a jövőben is vállalják a jász világtalálkozó megszervezését. Méltatta a jászok egységét hirdető jászkapitányok szerepvállalását, a jánoshidaiak felkészülését, vendéglátását az idei ünnepen.

A díszünnepségen Dr. Dobos László, a társrendező, Jászok Egyesülete elnöke ismertette: „A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma az idei Jászságért Díjat és a vele járó egymillió forint elismerést Süveges István főszékesegyházi kanonok, lajosmizsei plébános részére ítélte oda.