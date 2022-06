A napokban megnyitotta kapuit a Tisza-tó legújabb kilátója, mely a Küszvágó csér nevét viseli. A kizárólag vízi úton megközelíthető kilátót az aktív- és ökoturisták számára készítették harmincmillió forintból. A 2021-ben Aktív Magyarországért díjjal kitüntetett Békatutaj Egyesület által épített kilátótorony a tavaly átadott két másik objektum mintájára épült.

A kilenc méter magassággal rendelkező építészeti műtárgy felső szintjéről 360 fokban lehet belátni az egész Poroszlói-medencét

– fejtette ki hírportálunknak Hajdú Dániel, a Békatutaj egyesület elnöke.

– Az új kilátó építésével párhuzamosan az Egyesület a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal együttműködésben húsz fészekalapot is telepített a Magyarországon védett küszvágó csérek számára. A Fattyúszerkő és a tavalyi évben az Év Kilátójának megválasztott Bölömbika kilátók mintájára ez az építmény is egy olyan jellegzetes, védett madárfaj nevét viseli, amely az új létesítmény közvetlen környezetében is fellelhető. A Küszvágó csér kilátót szintén Komáromi Tas építészmérnök tervezte modern, mégis a tájba illeszkedő stílusban. A tervező olyan könnyed, átlátható szerkezetet álmodott meg, amely egyszerre lehet látható azok számára, akik keresik, és láthatatlan azoknak, akik csak gyorsan pásztázzák a környéket – mondta az elnök.

A kilátó védett madárfaj nevét viseli, amely az új létesítmény közvetlen környezetében is fellelhető Fotó: Ljasuk Dimitry, Aktív Magyarország

A tervezéskor és a kivitelezéskor fontos szempont volt az időtállóság, ezért a kilátó alapja horganyzott acél, a felépítmény pedig vörösfenyőből készült. Az építők a kivitelezés során komoly kihívásokkal néztek szembe, ugyanis a kilátó 6,5 tonnányi faanyagát kizárólag vízi úton, csónakokkal tudták behordani.

Külön nehezítette a kivitelezést, hogy az összeszerelést is a szárazföldtől távol kellett elvégezniük a szakembereknek.

A Tisza-tó környékén a kétezres évek derekán tíz kilátó is állt, azonban ezek az építmények az elmaradó karbantartások miatt rövid idő alatt használhatatlanná váltak. Annak érdekében, hogy mindez megmaradjon a Békatutaj Egyesület átfogó rekonstrukciós programba kezdett az Aktív Magyarország támogatásával.