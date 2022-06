Nem biztos, hogy szerencséje lesz annak, aki az utolsó pillanatban szeretne szállást foglalni valamelyik népszerű fürdő közelében.

A hét közepén már alig-alig akadt megrendelhető szoba, apartman Cserkeszőlőn vagy Berekfürdőn.

Sok szállodában, panzióban már minden szoba elkelt, a még szabad helyek többségéért pedig igencsak borsos árat kellene fizetni a többnapos fürdőzésre, pihenésre vágyóknak. A Tisza-tónál is komoly forgalomnak néznek elébe, sokan terveznek oda is kirándulást. Megkérdeztünk néhány vendéglátóhelyet, milyen kihasználtságra számítanak.

Hétvégére jól állunk szobarendelésekkel, telt ház várható

– számolt be róla Ábrahám Tamás, a tiszafüredi Hableány Hotel igazgatója.

– Nem túl rég kezdték foglalni a szobákat pünkösdre, az emberek kivárnak. Az alapján döntenek, hogy milyen időjárást várható, mivel aki a Tisza-tóhoz jön, az szabadtéri programra készül. Nálunk nem jellemző, hogy már januárban lefoglalják ilyenkorra a szobát. Többnyire családok jönnek, gyerekekkel, fő programjuk pedig a kerékpározás. Elbicikliznek akár Poroszlóig is. Akik nálunk szállnak meg, nyilván igénybe veszik az éttermünket is, de rendszerint betérnek azok is, akik itt haladnak el kerékpárral. Bízunk a hétvégi jó időben. Nem sűrűn, de olyan is előfordul, hogy valaki csütörtökön szobát foglal, aztán ha rossz időjárás ígérkezik, pénteken lemondja, vagy jobb esetben másik időpontra teteti át a foglalást – árulta el Ábrahám Tamás.

Úgy tűnik, hogy közel telt házzal üzemel a pünkösdi hosszú hétvégén a martfűi termál hotel is. A várható jó idő sokakat vonz a medenceparti kikapcsolódásra.

Az év eleje nehézkesen indult, majd megkezdődtek a nyári, így a mostani hosszú hétvégi foglalások. A háború híre és az áremelkedések miatt viszont erős megtorpanást tapasztaltunk, de még így is jó nyárra számítunk

– mondta Tomasovszky László, a Martfű Hotel Termál Spa vezetője.

Hozzátette: az őszi és téli hónapok tekintetében igencsak megtört a foglalási lendület. Várakozásaik szerint a fürdő is megtelik vendégekkel, különleges programot és koncertet nem szerveztek a hétvégére.

Hozzánk sokan a természet közelsége miatt jönnek, itt a Tisza, a pihenés és még a fürdés lehetősége is

– fejtette ki a létesítmény vezetője.

– Szállodánk és az ifjúsági szálláshelyünk már hét eleje óta majdnem telt házzal üzemel, pünkösdkor pedig már telt házzal megyünk – árulta el hírportálunknak Kecze Mátyás, a kisújszállási Kumánia Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója.

– Főleg családos vendégeink vannak, de fiatalok és szóló vendégeink is foglaltak az ünnepekre. Jellemzően nem az utolsó napokra hagyták a foglalást, már jóval előtte megrendelték a szállást – tette hozzá a vezető.

A szolnoki Garden Hotel is sikeres hétvégének néz elébe. Falusi János igazgatótól megtudtuk, előreláthatólag náluk is telt ház várható.

– A szobafoglalások kilencven százalékát céges rendezvények teszik ki, emellett lesz esküvő is, a maradék szobákat pedig egyedi vendégek foglalták le. Szobáink nagy részét már három hónappal ezelőtt megrendelték. Észre lehet venni a forgalmunkon, hogy megszűnt a pandémia, optimistán nézünk a jövő elé. Úgy tűnik, a nyár is viszonylag jónak ígérkezik...

A falusi vendégházakat is keresik a néhány napos pihenésre vágyók

A hosszú hétvégét kihasználva nem csak a nagyobb szállók, hotelek forgalma ugrik meg. A falusias környezetet kedvelők is szívesen terveznek pár napos kiruccanást ilyentájt.

– Hál’ istennek, elég sok foglalásunk van, annak ellenére, hogy egy éve nyitottunk – nyilatkozta Víghné Berkó Anett Andrea, a rákóczifalvai Berkó Vendégház egyik tulajdonosa.

Mint elmondta, a hosszú hétvégére Nyíregyházáról és Orosházáról is érkezik család, továbbá Szolnokról egy társaság születésnapi partit tartani. – Nálunk leginkább nyáron nagy a forgalom, és főként hétvégére foglalnak. Hétköznapokon inkább a környéken dolgozóknak adnak szállást – tette hozzá.