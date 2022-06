Ahogyan arról már beszámoltunk: június 1-jén este tűz ütött ki a Túrkeve Termál- és Élményfürdő fedeles medenceépületében, ahonnan a tűz gyorsan átterjedt az épület tetőszerkezetére is. A sajnálatos esettel kapcsolatban a településvezető igyekszik folyamatosan tájékoztatni a lakosságot.

Sallai Róbert Benedek közösségi oldalán korábban azt írta: a strandvezetés és az önkormányzat munkatársai megkezdték az ügyintézési folyamatokat, így mind a biztosítást intéző céggel, mind a kármentesítést, védelmi feladatokat megkezdő civil segítségekkel elkezdték a szükséges feladatok végrehajtását. Természetesen ő is kiment a helyszínre, hogy megtekintse az állapotokat, kollégáival együtt átbeszélték a strand fedeles részének mielőbbi nyitási lehetőségét, használhatóságát.

Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb megnyisson a fürdő „sérült” része is. Ennek érdekében a döntésünk alapján a tűzzel érintett dél-keleti szárnyat gipszkarton­falakkal leválasztjuk, hogy a látvány esztétikailag ne befolyásolja a strand megítélését, használhatóságát

– közölte Sallai Róbert Benedek.

– A kormos falrészeket elkezdtük tisztítani, lesz lehetőség speciális gépekkel, valamint technológiával történő tisztításra is. Ezenkívül a városgondnokság építésvezetője talált olyan festéket, ami egy sor festéssel is teljes fedést biztosít az égett felületeken. A koromtalanítás után tehát jön a festés, a szaunarészt gipsz­kartonfalakkal elfedjük, és utána a tervek szerint feltöltjük a medencéket. Minden medence feltöltése külön mintavételes engedélyeztetést igényel, ami általában egy hét szokott lenni, így mindezek alapján a jakuzzi kivételével minden fedeles medence nagyjából két héten belül üzembe állhat – számolt be a tervekről a településvezető.

Sallai Róbert Benedek tájékoztatása szerint a kiégett rész helyreállítása később kezdődhet meg.

– Segítségért fordultunk a belügyminiszterhez, zajlanak az egyeztetések a biztosítóval, szakemberek mérik fel a teljes sérült műszaki állapotot. A munkák tehát zajlanak, de a szaunarész rekonstrukciója bizonyosan nem várható egy-két hónapon belül. Elsőként a tető helyreállításához kezdünk, ami addig ideiglenes megoldással lett védve – tette hozzá a településvezető, aki az átmeneti időre kéri a vendégek türelmét. A felújítások alatt egyébként a külső medencék továbbra is használhatóak.