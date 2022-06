Mint elmondta, a családlátogatások során minden helyszínen más és más feladatokkal, találkozik.

– Az újszülött-látogatásokon, főleg ahol első baba született, és nincs a közelben rokon, mindig nagyon várnak bennünket az anyukák. Ilyenkor segítünk a gondozási feladatok helyes elsajátításában, az anyatejes táplálással kapcsolatban is nagyon sokat beszélgetünk, illetve kicsit később a hozzátáplálásról, vagy a mozgásfejlődésről. A hátrányos helyzetű családok esetében a munkanélküliségből fakadó problémákon igyekszünk enyhíteni, bekapcsolódunk a ruha- és adománygyűjtésekbe, illetve próbáljuk rávezetni a családokat az egészséges életmódra. Úgy véli, a védőnői szakma éppen ezért nagy felelősséggel jár, azonban egyben hálás feladat is, hiszen a védőnők hozzájárulnak egy egészséges nemzedék felneveléséhez. A fiatal szakember nem is tud mást elképzelni magának.

Ez számomra nem munka, hanem hivatás. Én így gondolok rá, és tényleg minden nap boldogan járok be dolgozni, hiszen nagyon változatos a munkakörünk, nincs két egyforma nap

– hangsúlyozta.

Boldogsággal tölti el a kicsik fejlődése

Cseh Anikó naponta átlagosan tíz-tizenöt szülőt és gyermeket fogad a különböző tanácsadásokon, melyet még délutáni családlátogatások is követnek.

– Ha már látom, hogy a gondozott gyermekek szépen, egészségesen fejlődnek, nekem már ez egy boldogság. Azt furcsa megélni, amikor újszülöttként látok egy gyermeket, aki néhány év múlva már státuszvizsgálatra, vagy a hatéves oltásra ballag be hozzánk, hogy már mennyi idő eltelt, mennyire megnőttek. Nagyon jó látni, ahogy ezek a pici babák idővel szépen felcseperednek – mesélte mosolyogva a fiatal védőnő.