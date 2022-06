Több év kihagyás után a minap újra megtartották a Táncsics Mihály Általános Iskola estjét, tájékoztatott a városháza. Rendhagyó módon, most először az iskola udvarán mutatták be produkcióikat az osztályok. A legkisebbek és a legnagyobbak is bemutatkoztak a színpadon. Énekkel, zenével és tánccal várták a közel hatszáz fős közönséget.