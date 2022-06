Az iskolával szemben helyet kapott létesítmény munkatársai szétválogatják, kimossák, szárítják és felcímkézik az odavitt ruhaneműt, ágyneműt. A munka szinte soha nem áll meg.

Reggel nyolctól délután fél ötig dolgozunk. Annyi ruhát hoznak a családok, hogy mindig marad másnapra is mosnivaló

– mondta az egyik ott dolgozó, Rézsó Józsefné.

Most, nyáron is rengeteg a jelentkező, de télen még ennél is többen kérnek segítséget.

Akkor annyian jönnek, hogy előjegyzéssel működik a mosoda. Nem csak a megfelelő mosógép hiánya miatt, inkább a gyors szárítási lehetőség az, ami nagyon nagy segítség ilyenkor a családoknak. Előfordult olyan, hogy reggel behozták a gyerek nagykabátját az iskolába menet, majd amikor hazaindult, már újra magára tudta venni

– mondta Tasi Krisztina, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi programvezetője.