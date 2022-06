– Összesen százhúszan vesznek részt a táborban, különböző napi létszámban, a legtöbben egyszerre kilencvenkilencen dolgoznak. A huszonnégy középiskolás mellett 48–48 általános iskolás és felnőtt jelentkezett a táborba, akik napi négy órát dolgoznak hétfőtől péntekig. Természetesen a létszámban benne van a délutáni felügyeletet biztosító három pedagógus is, akik a fürdőben vigyáznak a gyerekekre, hiszen hétfőn, kedden és szerdán délután pancsolhattunk a Kumánia Gyógy- és Strandfürdőben, Kecze Mátyás ügyvezető engedélyével – magyarázta Kása Attila.

Megtudtuk: a tábor lebonyolítását az egyesületi forráson túl önkormányzati és magánszemélyektől érkező támogatások teszik lehetővé. A Városgazdálkodás Kft. a tábori kellékeket, festéket biztosítja, a Kunszöv Kft. hatvan pólót ajánlott fel, míg a Vigadóban Janó Lajos igazgató jóvoltából egy természetfilmet nézhetnek meg a résztvevők.

– Az egy hét alatt közel húsz helyszínen jelenünk meg. Kőkukákat, virágtartókat, kerítéseket festünk, de dolgozunk az Illéssy iskolában, a református kollégium Széchenyi és Vásár utcai épületében is. A kossuthosok a Kumániában festenek, ugyanakkor a városközpontban is végzünk hasonló munkákat a korlátokra, buszmegállókra fókuszálva. A Déli temetőben a pedagógusok, illetve Kisújszállás nagyjainak és hőseinek a sírjait tesszük rendbe, de a zsidó temetőben is ott vagyunk. De említhetném még akár a Piculás civil házat is, ahol egy tagtársunk adományaként 200–250 tő egynyári növényt ültetünk el az átmeszelt kőkukákba. A Süsü játszótéren, a Csukás-emlékfalnál is dolgoznak tagjaink, a határban lévő táblákat is átkenjük lenolajjal éppúgy, mint a kunkaput, a bárányos kút korlátját, a kopjafákat, a Morgó kerítését. A pénteki táborzáráson ismét elültetünk egy oszlopos kocsányos tölgyet a kapitányok fasoránál, majd a holokauszt kisújszállási áldozataira emlékezünk az emlékfalnál – sorolta Kása Attila a hétre tervezett programokat.