A Magyar Falu Programban ötmillió forintot nyertek a terület fejlesztésére. Pintér Csaba Gábor polgármester elmondta, az utóbbi időben megugrott az ilyen típusú temetések száma, ebben feltételezhetően a sír elkészíttetésének ára is közrejátszik. Saját forrásból az urnatemetőt is bővítik. Igény van világításra, a pályázat harminchárom lámpatest beszerzését fedezi, a kandelábereket ugyancsak saját költségen szerzi be az önkormányzat.