A rekkenő hőségre való tekintettel idén is párakapukat helyeznek ki a megyeszékhely több pontján is – tájékoztatott közösségi oldalán a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. A bejegyzés szerint a társaság szerdán megkezdte a párakapuk kihelyezését a Tisza Parkban, a Vasútállomáson, a Hild téren és a Széchenyi városrészen található Piros iskola környékén is.