A gobelinnel való első találkozásom igazán régre nyúlik vissza, ugyanis 1990-ben, amikor a fiam megszületett, elkezdtem foglalkozni vele

– magyarázta Nagy Anita.

– Szerencsére a gyermeknevelés és a háztartás vezetése mellett volt időm a gobelinkészítésben is elmélyedni. A sógornőmön keresztül ismertem meg ezt a művészeti tevékenységet, amellyel a mai napig is szívesen foglalkozom. Olyannyira, hogy még édesanyámat is megfertőztem vele, így sokszor családiasan, együtt dolgozva is alkotunk.

A tiszaroffi hobbiművész már két kiállításon is bemutatkozott.

Hamar ráéreztem az alkotás ízére

– folytatta mondanivalóját Nagy Anita.

– Az egyik, több mint tíz éve megrendezett tárlatomnak a helyi polgármesteri hivatal adott otthont. Mindez nagy megtiszteltetés volt számomra. Idővel egyre jobban megismertem, milyen eszközök és fonalak kellenek az alkotáshoz, esetleg mi az, amivel szívesen dolgozom. Mindezt úgy kell elképzelni, hogy van egy előre színezett és megrajzolt fotó, melyhez cérnamintákat kapunk segítségül, megmutatva, milyen vastagságúval és színűvel érdemes dolgozni.

– Ezeket tetszés szerint tartjuk be vagy vetjük el. Majd ha kiválasztottuk a megfelelő tűt és cérnát, megkezdhetjük a munkát. Amikor több időm volt a hímzésre, akár napokon belül elkészültem egy-egy darabbal, azonban olyan is előfordult, hogy egy héten keresztül dolgoztam rajta. Mindig nagy motivációt éreztem az iránt, hogy elkészítsek egy számomra tetszetős gobelint, melyet akár tovább is ajándékozhatok.

A hobbiművész azt is elmondta, egy-egy saját készítésű alkotás akár ajándékként is továbbadható.

– Sok olyan munkám van, ami a szívemhez nőtt. Azonban a két kisgyereket ábrázoló gobelin, akik a bőröndjükön ülve várják a vonatot, illetve a növények és a virágok készítése varázsol el a legjobban – emelte ki a tiszaroffi alkotó.

– Imádom a növényeket, így a legtöbbször ilyen képeket szúrok ki magamnak az üzletben. Bármilyen fotót képes az ember hímzéssel körbevonni, ha kellően kreatív. A folyamatos munka mindig többre sarkall és nagyon szenvedélyesen állok neki a következő művemnek. Mára kevesebb időm jut az alkotásra, azonban még mindig szívesen ülök az asztal elé egy képpel a kezemben, hogy kidolgozzam.

– Jómagam mindig is a saját kézzel készült ajándékokat részesítem előnyben. Így előfordult olyan is, hogy a férjemmel egy számunkra kedves házaspár részére az általam készített gobelint ajándékoztunk, reményeink szerint nagy örömet okozva ezzel. Így mindenkit arra buzdítok, hogy próbálja ki ezt a fajta tevékenységet, hiszen igazán könnyen elsajátítható. Arról nem is beszélve, hogy teljesen kikapcsolja az embert, amint belefeledkezik a munkába.