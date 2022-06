Száznyolcvanmillió forintos vissza nem térítendő támogatást nyert el Túrkeve, miután a település sikeresen pályázott a Top Plusz Energiahatékonyság pályázatán – tájékoztatott közösségi oldalán Sallai Róbert Benedek polgármester. Hozzátette, még az év elején három fejlesztésre adtak be pályázatot, amit szeretnének a közeljövőben megvalósítani.

Energiahatékonyabbá tennék a túrkevei idősek otthonának épületét, amelynek így a bentlakásosellátás-színvonala jelentősen javulhatna, illetve csökkenteni lehetne a fenntartási költségeket is. Az épület a fejlesztésnek köszönhetően egy klímabarátabb, alacsonyabb károsanyag-kibocsátást eredményező hely lehetne.

Szintén energetikai célú fejlesztést valósítanának meg a Finta Múzeumban is, amely nemrég került az önkormányzat tulajdonába. A polgármester bejegyzésében közli, főként a fűtést korszerűsítenék, illetve a külső homlokzatot szigetelnék le, amely egyben esztétikailag is javítana az épületen. Hozzátette, a felújítás segítené a város környezetkímélő, zöld törekvéseit is.