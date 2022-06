A kollégiumi foglalkozások legfontosabb eleme a szilenciumi tanulás, illetve az egyéni és csoportos korrepetálás. A kollégisták heti több órában speciális honvédelmi tematikájú, gyakorlatias jellegű foglalkozásokon is részt vesznek.

A tanulók bepillanthatnak a katonák mindennapi életébe, megtapasztalhatják, hogy milyen formaruhát viselni, melyet az intézmény biztosít számukra. Megismerhetik, milyen csapatban élni és dolgozni.

Honvédelmi foglalkozásokon, kirándulásokon, sportversenyeken vehetnek részt, valamint speciális tanári korrepetálásokra is lehetőségük van. A felújított kétágyas szobákban való elhelyezés térítésmentes, a kadétok rendelkezésére áll a kulturált vizesblokk, teakonyha, mosókonyha, közösségi szoba, ahol hasznosan tölthetik el szabadidejüket.

Fontosnak tartjuk a mindennapi mozgás biztosítását, ezáltal az intézményben egyéni és csoportos sport gyakorlására is lesz lehetőség. Már most hét szolnoki középiskolából és gimnáziumból vannak jelentkezőink, akik már biztosan megkezdhetik a kollégiumban a következő tanévet, ám akiket érdekel a rendszer, azok június 20-áig jelentkezhetnek még – számolt be az újonnan induló honvédkollégium életéről az irodavezető.

A jelentkezési lap letölthető a www.kratochvil.hu weboldalról, melyet a [email protected] e-mail-címre kell megküldeni. Bővebb információ a +36-70/944–0933 telefonszámon Mádi Lajos alezredes, intézményvezetőtől kérhető.