A Karcagi Birkafőzők Egyesületének több mint 30 tagja főzött ezen a napon – tudtuk meg Nagygyörgy Jenő elnöktől, aki szerint az, hogy sok fiatal van a főzők között, jelzi, nem fog abbamaradni ez a birkafőző hagyomány.

– Idén már 10-15 rendezvényen voltunk Budapesttől a szentendrei Skanzentől Egerig. Gyakorlatilag befőztük a fél országot. Ahol nem ismerik a hungarikum birkapörköltet, mindig van egy kis előítélet, de mikor megérzik a birkapörköltünk illatát, az összes téveszme átváltozik szeretetbe és jövőre is visszahívnak minket főzni – árulta el az elnök.

A 15 éves karcagi ifj. Nagy Viktor tulajdonképpen belenőtt a birkafőzésbe, ma már külön indul a versenyen.

– Apa még egy kicsit kóstol, de igyekszem egyre jobban főzni - mondja a középiskolás fiú, akinek nincs titka, csak annyi, hogy a hagyományos módon kell a pörköltet készíteni, ízesíteni – tudtuk meg Viktortól, aki bírja a kritikát, bár eddig még nem volt panasz a pörköltjeire.

– Hogyan főz a fia? – kérdeztük az édesapát, Nagy Viktort.

Abszolút jól

– állította határozottan az édesapa.

– Ötéves lehetett, amikor először volt velem a főzésnél, tízéves korától aktívan részt vesz az előkészületekben és a főzésben. S hogy ki főz ma jobban, azt a családtagok a kóstolás után eldöntik. A jó pörkölt a titka az odafigyelés, meg a száj-ízvilág, hogy meglegyen a sóssága, a csípőssége. Sokan a színéből ítélik meg a pörköltet. Úgy van ez, mint egy csinos hölgynél, ahol a dekoráció az alap és onnan ismerkedünk. Ha pörköltnél a színe nem tetszik, akkor meg se kóstolom. Ha a jó paprika, a jó pörkölt – magyarázza Nagy Viktor.

Csikosné Mészáros Judit két kondérban főz, de sátra előtti asztala is különleges.

– A gyűjteményeim évről-évre szaporodik, mert ahová járok főzni, mindig találok egy-egy olyan jellegzetes birkaállatkát, amit megveszek és díszítem vele az asztalomat – mondja Judit, aki a főzés tudományát Bolyki Imre bácsitól tanulta.

– Ő tanított meg minden mozdulatra, a nyúzástól a főzésig a hozzávalókra, amivel a pörköltöt olyanná tesszük, mint amilyen egy karcagi pörkölt. Mindig hálás maradok neki. Nemrég a szomolyai Cseresznyefesztiválon főztem, ahol nagyon ízlett az addig ismeretlen birkapörkölt, így jövőre is meghívtak – folytatta.

A tömegben kitűnt szép szűrjében Papp László.

– Hajdú-Bihari vagyok, a Hortobágy környékén, Balmazújvárosban van egy baráti kör, ahol ezt a hagyományőrzést visszük. Vannak bihari, karcagi, füzesabonyi szűrők, ez a hajdúböszörményi saját készítésű, a saját ízlésünkre készítette a feleségem. Ez nem autentikus, nem hagyományos tájjellegű, de én szeretem – mondta a hagyományőrző.

A Csontos család igazi juhászdinasztia, már három generáció főzi a hat öntöttvas kaszrolyban a pörköltet.

Ifj. Csontos Györgyöt a jellegzetes öntöttvas kaszrolyról kérdeztük.

– Mi azért szeretjük, mert ez egy olyan vastag falú edény, ami tartja a hőt, jó a hő leadása, egyenletesen osztja el azt és szépen átjárja a birkapörköltünket. Mi fával főzünk, mert így az is belekerül, amit nem teszünk bele, ugyanis a füst jótékony ízt hoz ki, felfűszerezi azokat az ízeket, amelyek egyébként is belekerülnek – mondta.

Édesapja mindig azt mondja, a pörkölt már a birka kiválasztásánál eldől.

– Ez így van, aki teheti, az lássa azt az állatot amit feldolgoz és megfőz. Természetesen van, aki ezt nem tudja megtenni, de akkor is figyeljen oda, hogy inkább faggyú legyen rajta, minthogy egy sovány állatot főzzön – tanácsolta a szakember.

A fesztivál megnyitóján először Szepesi Tibor, Karcag polgármestere köszöntötte a megjelenteket.

– Az elmúlt években nem tudtunk így együtt lenni, hanem másfajta rendszerben kellett megszerveznünk a fesztivált, amely a karcagi hungarikum birkapörkölt főzéséről szól. De nem mindegy, hogy ez egy online rendszerben családi házak udvarán történik meg, vagy így együtt, közösen tudjuk megélni. Sebő Ferenc népzenész mondta: a hagyományokat nem ápolni kell, mert az nem beteg, nem őrizni kell, mert nem rab, hanem meg kell élni! Ez a mai rendezvény arról szól, hogy ezeket a hagyományokat meg tudjuk élni közösen, ahogy apáról-fiúra száll a hungarikum karcagi birkapörkölt főzés hagyománya, hogy együtt tudunk kóstolni, együtt tudunk lenni, örülni és mosolyogni a mai rendezvényen – fogalmazott a városvezető, aki megköszönte mindenki munkájáét, aki a fesztiválért dolgozott.

A fesztivált F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő nyitotta meg.

– Mi, karcagiak mindig találunk egy okot, hogy birkát főzzünk. Ez legyen keresztelő, ballagás, lakodalom, vagy bármilyen családi és baráti rendezvény és a Birkafőző Fesztivál ugyanilyen rendezvény, hogy találtunk egy okot, hogy birkapörköltet főzzünk, hogy barátokkal, családtagokkal, jó ismerősökkel össze tudjunk jönni. Azt látom, hogy ez jól is sikerül, hiszen nagyon sok főző van, itt vannak a családtagok, barátok. A jó társaságban a jó hangulat már adott. Kívánok mindenkinek nagyon jó hangulatot, kitűnő birkapörkölteket. Bízom benne, hogy jövőre ugyanitt találkozni fogunk, ezennel a Birkafőző Fesztivált megnyitom – mondta a képviselő, majd Kecze István, Kisújszállás polgármestere szólt a jelenlévőkhöz.

– Díszvendégként igyekeztünk olyan műsort összeállítani, ami jellemző nemcsak Kisújszállásra, hanem a Nagykunságra. Bízom benne, hogy ezt mindenki örömére fogjuk tenni az elkövetkezendő két órában. Egy ilyen szíves meghívást úgy gondolom illik viszonozni, ezért szeretettel várjuk szeptember 17-én a Kivilágos Kivirradtig Fesztiválon a karcagiakat – hangzott el a megnyitón.

Hubai Imre, a megyei közgyűlés elnöke is fakanalat fogott ezen a napon.

– Aki ismer, az tudja, hogy én rackatartó vagyok, most is négy rackát főzök. Azt gondolom aki a mai napra a látványosság mellett a birkapörkölté a főszerep, a barátságé, az együtt töltött időé. Végre ma a Karcagról elszármazottak és úgy jöhettek haza, hogy felhőtlenül örülhetünk egymásnak és élvezhetjük egymás társaságát a birkapörkölt mellett. A főzés tudományát én is igyekszem vendégeimnek megmutatni – árulta el az elnök.

A Pántlikások 10 éve táncolnak együtt, most közösen is főznek, szószólójuk Kun László még édesapjától leste el a főzés tudományát. A főzés jó alkalom a csapat tagjainak egy kis táncra, éneklésre is.

Fúrós Ferenc Kiskunhalas mellől, Balotaszállásról érkezett és különleges fűszereket hozott: a só, az őrölt fűszerpaprika mellett só, köménymag, kakukkfű, babérlevél is került színhús pörköltjébe.

– Nem szeretem amikor zuttyolják, azaz összetörik a kavarással a húst a kaszrolyban, én csak rázogatom a bográcsban – árulta el titkát. A zsűri elnöke Garaczi János szerint az igazi jó birka titka, hogy száraz takarmányt egyen legalább másfél-két hónapig és ne a legelőről legyen behozva a kondérba. Aztán fontos az évjárat, a faggyúra is szükség van az alap-ízhez, de a mennyisége nem mindegy és az alapfűszereken – só paprika, hagyma más nem kell bele. A színt, a darabolást is nézzük a zsűrizés során – tudtuk meg az elnöktől. Az eredményhirdetésen a zsűri különdíjakat és 6-6 bronz, ezüst és arany érmet adott át.

A verseny abszolút győztese maximális pontszámmal a karcagi Szabó Péter lett.