A fejlesztés keretében infrastrukturális beruházást, energetikai korszerűsítést, valamint eszközbeszerzést valósíthat meg az önkormányzat. Így korszerűsítik a fűtést és a villamos hálózatot, felújítják a leromlott állapotú vizesblokkot, valamint lecserélik a tetőhéjazatot is. Mindezek mellett parkolókat alakítanak ki, amelyből akadálymenteset is biztosítanak, valamint egy fejlesztőszobát is létrehoznak a nevelési intézményben.